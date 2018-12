Die kalte Jahreszeit treibt die Fußballer nun zum Training vom Feld in die Halle. Das gilt vor allem im Jugendbereich. Wie kann ein kindgerechtes, interessantes Training in der Halle gestaltet werden, das viele Erfolgserlebnisse und Spaß bietet? Zu diesem Thema hat der Württembergische Fußballverband (WFV) kürzlich eine Reihe von dezentralen Schulungen für die Trainer der Bambini, F- und E-Junioren durchgeführt.

Mit 27 Teilnehmern in Wellendingen und 30 Teilnehmer in Durchhausen waren die Veranstaltungen gut besucht. Die Instruktoren Hardy Dinger (Frittlingen) und Jürgen Fischer (Grüningen) begannen die Schulungen mit einem theoretischen Teil. Dabei wurde früh der unterschiedliche Wissensstand der Teilnehmer sichtbar. Dort setzten die Schulungen zum kindgerechten Training in der Halle an. Ein Video über Futsal zeigte, was man mit dem kleineren Fußball in der Halle alles anstellen kann.

Futsal springt nicht so hoch ab wie normaler Fußball

Neben dem Ball hat die zur Verfügung stehende Halle mit der Größe und Beschaffenheit den größten Einfluss auf das Spiel. Das Ballsprungverhalten ändert sich deutlich. Während ein normaler Fußball 140 Zentimeter in der Halle abspringt, sind es bei einem Futsal-Ball nur 60 Zentimeter. Diese Eigenschaften müssen in das Trainingsprogramm eingebracht werden.

Neben den Grundsätzen des technisch-taktischen Anbietens und Freilaufens kommt in der Halle zusätzlich der technische Bereich des Dribblings sowie die Ballan- und -mitnahme mit der Sohlentechnik dazu. Die Solentechnik kommt hauptsächlich beim Futsal zum Einsatz. Mit ihr kann der Ball mit dem niedrigeren Luftdruck optimal gesteuert werden. Ein weiterer Trainingsschwerpunkt sind die verschiedenen Arten des Dribblings und das Spiel eins-gegen-eins, das sonst zunehmend vernachlässigt wird. Nach einer weiteren Videosequenz aus dem Futsal durften die Teilnehmer selbst Bekanntschaft mit dem Futsal-Ball machen. Dabei zeigte sich, dass man entsprechend der unterschiedlichen Hallengrößen wie in Wellendingen (große Halle) oder Durchhausen (kleine Halle) das gleiche Trainingsprogramm abhalten kann.

Sichtlich Spaß hatten alle 50 Aktive. Sie wollten bei beiden Veranstaltungen über das Ende hinaus weitermachen. Mit durchgeschwitzten Trikots erfuhren sie, welche Anstrengung dieses für Kinder konzipierte Training bedeutet. Schulungsleiter Georg Müller (Dunningen) gab Einblicke in die Lizenz Aus- und Weiterbildung des WFV, es folgten noch Hinweise zu den 2019 angebotenen dezentralen Lehrgängen im Bezirk Schwarzwald. Mit der Übergabe der Skripte und Teilnahmebestätigungen, die mit zwei Lerneinheiten zur Lizenzverlängerung anerkannt werden, endeten die Veranstaltungen.