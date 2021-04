Fußball-Bezirksjugend: Monika Alt macht nach acht Jahren Schluss

Bei der ersten virtuellen Jugendleiter Hauptversammlung des Fußballbezirk Schwarzwald, die am vergangenen Samstag statt fand, nahm Bezirksjugendleiterin Monika Alt nach achteinhalb Jahren Abschied. Sie stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl und wollte die Verantwortung in jüngere Hände geben. Als Nachfolger wurde Mike Denner zum neuen Bezirksjugendleiter gewählt.

Mike Denner wurde bei der Wahl von den anwesenden Vereinsvertreter bei 63 Ja-Stimmen und einer Enthaltung zum neuen Bezirksjugendleiter gewählt. (wir berichten noch).

Monika Alt hatte sich schon immer für die Jugend eingebracht und viel Erfahrung als Jugendleiterin beim FV 08 Rottweil gesammelt. Als sich der Bezirk Schwarzwald Ende 2012 vom damaligen Bezirksjugendleiter Thomas Rominger trennen musste, stellte Alt sich als Mitglied des Bezirksvorstandes zur Verfügung und bekleidete das Amt zunächst kommissarisch. Im Frühjahr 2013 wurde sie von den Vereinen zur neuen Bezirksjugendleiterin gewählt.

Ihre Erfahrung, neue Ideen und ein funktionierender Bezirksjugendausschuss halfen ihr, die Jugendarbeit des Fußballezirks nach vorne zu bringen. In ihrer Amtszeit gab es bis heute viele neue Herausforderungen, die gemeistert werden mussten. Nicht alles, was geplant und gefordert wurde, war in allen Bezirken gern gesehen. So hat sich Monika Alt immer für die Vereine des Bezirks eingesetzt und deren Interessen, so gut es ging, gegenüber dem WFV vertreten.

Michael Supper, WFV-Verbandsjugendleiter, brachte es bei seinen Ausführungen zum Ausdruck, wie wichtig es sei, konstruktiv zu diskutieren und sich auch mal zu „fetzen“, wenn es im Sinne der Jugend sei. Man müsse nicht immer gleicher Meinung sein, aber am Ende respektvoll miteinander umgehen, diese Tugenden besaß Monika Alt und wurde dafür von allen geschätzt. Er dankte ihr für ihre geleistete Arbeit und war sich sicher, dass der Bezirk mit seinem neuen Bezirksjugendleiter Mike Denner bestens besetzt wurde.

Marcus Kiekbusch brachte im Namen des Bezirksvorstands den außerordentlichen Dank für Monika Alts wohltuende Arbeit im Fußballbezirk zum Ausdruck. Monika Alt wird jedoch noch gesondert und gebührend in einer Sonderveranstaltung des Bezirks gewürdigt.