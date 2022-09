Funktional Outdoor Fitness bei Sommer im Park

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Dienstag um 18.30 Uhr treffen sich Sportinteressierte verschiedenen Alters und Fitness. Sie wollen sich im Freien bewegen. Unter Einsatz des eigenen Körpergewichtes oder mit dem „Trainingsgerät“, das die Natur hergibt und Kleingeräten wie Hanteln und Bänder, werden an verschiedenen Stationen Übungen durchgeführt. Die Übungsleiterin erklärt die Übungen und bietet Varianten an, so dass jeder sein eigenes Fitnessziel erreichen kann. Sie hat den Einzelnen im Blick, um Fehlstellungen zu vermeiden, korrigiert oder bietet Alternativübungen an.

Trotz mancher herausfordernder Übung, die Grenzen auszutesten, herrscht eine entspannte Atmosphäre, in der auch herzlich gelacht wird. Das Feedback der Teilnehmer ist positiv. Sie schätzen, dass die Übungen für ältere oder ungeübte Sportinteressierte entsprechend angepasst werden. Leistungsorientierte Teilnehmer werden herausgefordert und können ihr Fitnessniveau steigern. Ganz nebenbei wird das Immunsystem auch noch gestärkt. Es ist für jeden auf seine Art anstrengend, aber macht auch viel Spaß.

Alle sind sich einig: „Sport im Freien motiviert nochmal anders, es ist immer ein gutes Gefühl, draußen Sport zu machen und an der frischen Luft zu sein.“

Das Funktional Outdoor geht weiter! Immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr, bis September. Ab Oktober bis Februar von 18 bis 19 Uhr. Einfach ausprobieren, der Einstieg ist jederzeit möglich. Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle unter Telefon 07461/71504 oder info@tg-tuttlingen.de.