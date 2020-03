Funken lodert hell in Durchhausen

Es knisterte, leuchtete, loderte: Am Sonntag nach Aschermittwoch ist wieder traditionell das Durchhauser Funkenfeuer entzündet worden. Der Regen kam erst, als der Funken bereits hoch aufloderte und dem Feuer nichts mehr anhaben konnte.

Bei der Albvereinshütte 777Meter über Durchhausen trohnte der Funken und der Feuerschein war im weiten Umkreis zu sehen. Für die Organisation und Durchführung des Funkenfeuers und das Drumherum ist die Durchhausener Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins zuständig.

Fachkundig wird ehrenamtlich mit den entsprechenden Gerätschaften am Samstag vor dem Funkenfeuer schnell und effizient der Scheiterhaufen aufgebaut. Dabei schichtete das fachkundige Aufbauteam die dicken Bäume in der Art eines Blockhauses mit Strohboden auf und füllten die Zwischenräume mit gespaltenem Holz. Dazu wird rund ein Ster Holz benötigt, welches aus dem Durchhauser Wald stammt. Für den Funken wird nur vertrockenetes oder abgestorbenes Holz, Käferholz und anderes nicht kommerziell verwertbares Schadholz verwendet.

Viele Kinder freuten sich schon das ganze Jahr auf diesen Abend. An der alten Kirche trafen sich am Abend alle Umzugsteilnehmer. Hier können auch vom Albverein Fackeln erworben werden. Dann zieht der Lindwurm gen Scheckenbühl hinauf. Die Dunkelheit bricht herein und die Fackeln lodern. Abgesichert wird der Zug durch die Gemeindebediensteten und auch die Feuerwehr, die später auch für Sicherheit am Funken sorgt. Traditionell ist es immer den Kindern vorbehalten, mit ihren Fackeln den Holzstoß anzuzünden. Danach sind die Eltern aufgefordert, darauf zu achten, dass ihre Kinder den nötigen Sicherheitsabstand zum Feuer halten. Eine Absperrung zur Handseite hin, soll verhindern, dass Besucher in der Dunkelheit abrutschen.

Alle Kinder werden vom Albverein mit einer heißen Wurst belohnt. Dazu gibt es Glühwein und Kinderpunsch zum Aufwäremn und schon seit dem Nachmittag hatte die Albvereinshütte geöffnet und verwöhnte seine Gäste kulinarisch. „Viel Engagement und Idealismus steckt hinter unserem Funkensonntag,“ erzählt Yvonne Ganter, Vorsitzende der Durchhauser Ortsgruppe. „Wir sind froh und dankbar, dass unsere Ortsgruppe für diese Veranstaltung so gute Unterstützung erhält, besonders beim Funkenaufbauen.“