Functional Outdoor Fitness

Funktional Training fordert, unter Einsatz des eigenen Körpergewichtes, bei den einzelnen Übungen den gesamten Körper. Da kommen Koordination und Gleichgewicht ins Spiel. Bei diesem Training ist der eigene Körper das Trainingsgerät. Es ist ein Kombinationstraining mit dem eigenen Körpergewicht, Trainingsgeräten aus der Natur, Kleingeräten wie Bänder und Hanteln.

Das Training in freier Natur hat entscheidende Vorteile. Durch unebenes Gelände mit unterschiedlichem Untergrund verbessert sich die Koordination und Beweglichkeit. Unebenes Gelände fordert den Bewegungsapparat, es gilt sich sofort auf die gegebenen Umstände einzustellen. Unebenheiten auszubalancieren, Hindernissen auszuweichen und vorhandenes zu nutzen für Kraftübungen, zum Beispiel an Bänken oder Bäumen, das stärkt den gesamten Körper und das Immunsystem. Da Schwierigkeitsgrad und Intensität an das individuelle Leistungsniveau angepasst wird, ist Funktional Training sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene und Profisportler geeignet.

Fragt man die Teilnehmer, so erhält man folgende Antwort: „Trainieren an der frischen Luft. Es bewirkt ,wahre Wunder’ für den Kopf, es belebt, gibt Motivation und Antrieb für den Alltag. Das Training im Freien macht viel mehr Spaß als in einem stickigen warmen Raum. Der frische Sauerstoff setzt Glücks Hormone frei und stärkt das Immunsystem.“

Wer es mal ausprobieren möchte, sollte sich vorab in der Geschäftsstelle der Turngemeinde Tuttlingen telefonisch unter 07461/71504 oder per Email an info@tg-tuttlingen.de anmelden.