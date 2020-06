„Fun run“ statt run & fun

Eigentlich hätte an diesem Wochenende die Tuttlinger Laufveranstaltung run & fun stattgefunden. Weil sie corona-bedingt abgesagt werden musste, rufen die Organisatoren zum „Fun run“ auf. Heißt ganz einfach: Wer will, soll am Samstag oder Sonntag die Lauf- oder Walkingschuhe und einfach loslaufen.

Im Newsletter heißt es: „Ganz egal ob ein, fünf oder zehn Kilometer, ob Halbmarathon oder Marathon oder eine völlig andere Distanz, ob im Park, im Wald oder auf dem Laufband — Ort, Strecke und Uhrzeit bestimmt ihr.“ Kinder können selbst eine Startnummer gestalten. Eine Vorlage gibt es unter www.runundfun.de/funrun. Das run&fun-Team verlost unter allen Läufern fünf Startplätze für run & fun 2021. Wer teilnehmen möchte, trackt seinen Lauf und schickt bis zum 28. Juni, 23:59 Uhr, einen Screenshot der Laufapp oder die gelaufene Strecke per Mail an funrun@runundfun.de.