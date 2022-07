Für Pille und Co.: Landkreis übernimmt Kosten für Verhütungsmittel

Für mehr als 1000 Kinder bezahlt der Landkreis Tuttlingen einen Unterhaltsvorschuss. Bei mehr als ein Drittel der Fälle, in denen der Partner und der Nachwuchs sitzen gelassen wurden, sind es Empfänger von Hartz IV-Leistungen. Damit es nicht zu noch mehr ungewollten Schwangerschaften kommt, weil das Geld für Verhütungsmittel fehlt, stellt der Landkreis Leistungsempfängerinnen maximal 10 000 Euro zur Verfügung. Dies ist allerdings an Bedingungen geknüpft.

Keine Rechtsgrundlage

Eigentlich will der Kreis nicht für Verhütungsmittel bezahlen. Dafür gebe es keine Rechtsgrundlage, erklärt die Verwaltung, die zuvor schon Anfragen nach finanzieller Unterstützung von Leistungsempfängerinnen und der Wohlfahrtspflege abgelehnt habe. Der Grund: Verhütung muss aus dem Regelsatz – laut Sozialdezernent Bernd Mager 449 Euro, 40 Euro für Hygiene und Medikamente – bezahlt werden. Oder: Gibt es eine medizinische Indikation, warum eine Sterilisation oder das Einsetzen einer Spirale bei der Frau nötig sein sollte, muss die Krankenkasse die Kosten übernehmen.

Gibt es bei den Frauen aber einen „unabweisbaren Bedarf“, kann ein Darlehen gewährt werden, das in den Folgemonaten mit zehn Prozent vom Regelsatz abzurechnen ist. „Diese Darlehen werden selten oder gar nicht beantragt“, schreiben Inge Jahn vom Arbeitskreis Schwangerenberatung in Tuttlingen, Birgit Mütz vom kommunalen Jobcenter und die städtische Gleichstellungsbeauftragte, Lucia Faller, an den Kreis.

Kosten für die Pille sind für viele zu hoch

Dies liege zum einen daran, weil kaum jemand davon wisse. Zum anderen stelle die Formulierung und Begründung für den „unabweisbaren Bedarf“ eine hohe Hürde dar. „Zumal die Erfolgsaussichten gar nicht klar sind.“ Von daher, erklären die drei Frauen, sei es „ein großer Fortschritt, wenn ein Modell der Kostenübernahme für Verhütungsmittel auf die Beine“ gestellt würde.

Verhütungsmittel sind teuer und schlagen bei Menschen mit wenig Geld entsprechend stark zu Buche, schreiben Jahn, Mütz und Faller. Für Frauen, die überwiegend die Verantwortung für die Verhütung tragen müssen, würden Verhütungsmittel, die sicher sind und sich über einen längeren Zeitraum rechnen würden, wie Spirale, Kupferkette oder Sterilisation, von vornherein ausscheiden. Selbst die monatlichen Kosten für die Antibabypille seien „für viele eine zu hohe Belastung.“

Finanzielle Sorgen steigen in vielen Bereichen

In den Beratungsgesprächen der Schwangerenberatung, die im Kreis Tuttlingen vom Gesundheitsamt, Diakonie und Caritas übernommen werden, zeige sich, dass sich das „Problem der hohen Verhütungsmittelkosten zuspitzt“. In letzter Zeit habe die Häufigkeit und Dringlichkeit des Themas stark zugenommen. Wegen des Ukrainekriegs und den steigenden Energie-, Wohn- und Lebenshaltungskosten seien finanzielle Sorgen in nahezu allen Beratungsgesprächen präsent.

Eventuell verhindern, dass zudem eine Krise wegen einer unerwünschten Schwangerschaft dazukommt, schreiben die drei Frauen.

„Natürlich kann eine Kostenübernahme für Verhütungsmittel diese Probleme nicht beheben. Aber eventuell verhindern, dass zudem eine Krise wegen einer unerwünschten Schwangerschaft dazukommt, und erreichen, dass zum Wohl der vorhandenen Kinder eine verantwortete Elternschaft gelebt werden kann.“

Eine Beratung geht auch, ohne dass schon etwas passiert ist. Sozialdezernent Bernd Mager

Diese Argumente schloss sich der Landkreis sowie der Ausschuss für Soziales und Gesundheit an. Ein Budget von 10 000 Euro wird bei zwei Enthaltungen beschlossen. Allerdings: Bevor das Geld als Freiwilligkeitsleistung bezahlt wird, muss es eine Beratung der Frauen durch Schwangerenberatung erfolgen. „Da ist es richtig angedockt. Eine Beratung geht auch, ohne dass schon etwas passiert ist“, fand Sozialdezernent Bernd Mager.

Frauen sollen nicht die Hauptleidtragenden sein

Für Ralf Fahrländer, Bürgermeister von Aldingen, war das Bereitstellen von 10 000 Euro der richtige Schritt. „Hauptleidtragende sind die Frauen. Das Geld hilft, Leid zu verhindern, was noch einmal zusätzlich dazu kommen kann.“ Und Christa Krebs (SPD) sah einen weiteren Vorteil: „Dann müssen wir nicht nach den Vätern wegen des Unterhaltsvorschusses suchen.“