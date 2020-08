Sich mit einer Aktion gleich doppelt für die Umwelt einsetzen – das verspricht der „Cleanup Day“ der Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg. Denn für jeden Müllsammler will der Verband einen Baum pflanzen lassen.Die Aktion im Raum Tuttlingen ist am Mittwoch, 19. August, geplant.

An diesem Tag soll es der Vermüllung in der gesamten Region an den Kragen gehen: Denn zum dortigen „World Cleanup Day“ veranstalten auch die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg eine Müllsammel-Aktion. „Ursprünglich wollten wir mit einer großen Gruppe losziehen und mehrere Waldabschnitte säubern, aber dann kam Corona“, berichtet Ilja Schneider, Vorsitzender des Verbands für Jungunternehmer und Führungskräfte bis 40.

Unter der Federführung von Projektleiter Lucas Schrenk entschieden sich die Wirtschaftsjunioren schließlich dazu, die Veranstaltung dezentral auszulegen – ähnlich wie die „Aktion saubere Landschaft“. So sollen sich Gruppen (zwei bis zehn Personen) beim Verband anmelden und den selbstgewählten Brennpunkt benennen, an dem an diesem Tag in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg Müll sammeln werden. Schneider: „Jeder kennt in seiner Umgebung einen Platz, der vermüllt ist.“

Als ersten Anreiz versorgen die Wirtschaftsjunioren die Gruppen mit einem Ausrüstungspaket. Dieses beinhaltet neben Müllsäcken und Handschuhen auch eine Greifzange. Dann steht einer Säuberungsaktion nichts mehr im Weg. Im Raum Tuttlingen sowie in Villingen-Schwenningen sowie in ist darüber hinaus die spätere Entsorgung des Mülls geregelt. So werden die beiden Städten Sammelstellen einrichten, zu denen der Unrat gebracht werden kann.

Doch nicht nur das: Derzeit planen die Organisatoren, dass für jeden Teilnehmer im städtischen Forst von Villingen-Schwenningen ein Baum gepflanzt wird. Damit hätte der „Cleanup Day“ gleich einen doppelt positiven Effekt für die Umwelt. „Wir wollen einfach einen Anreiz schaffen“, macht der Vorsitzende deutlich.

Die Aktion soll darüber hinaus das Bewusstsein für die Umweltbelange stärken. Insbesondere Lucas Schrenk, der gerne mit seinen Hunden in den Wäldern unterwegs ist, habe festgestellt, dass seit der Coronakrise dort vermehrt Unrat auf dem Boden liegt. „Viele haben den Wald für sich entdeckt, aber dort auch Müll hinterlassen“, erklärt auch Schneider.

Dadurch, dass die Teilnehmer selbst aktiv werden, rechnen die Initiatoren damit, dass die Umweltbelange auch ganz besonders wahrgenommen werden. Schneider: „Ich hoffe, dass viele Bock darauf haben, etwas für unsere Region zu tun!“