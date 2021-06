Für HBW-Handballer beginnt der Endspurt

In der Handball-Bundesliga geht diese Woche der Endspurt los. Nur noch sechs Spieltage sind zu absolvieren, ehe die längste und schwierigste Saison der Bundesliga-Geschichte am 27. Juni zu Ende geht. Für den HBW Balingen-Weilstetten hat der Juni noch einige schwere Brocken parat. Los geht es am Mittwochabend um 19 Uhr in der Sparkassen-Arena gegen die Rhein-Neckar-Löwen.

Mit einem Sieg gegen Die Eulen Ludwigshafen hätten die Balinger den Saison-Endspurt mit fünf Punkten Vorsprung gelassen angehen können. Diesen Big-Point im Kampf um den Klassenerhalt haben die Spieler von Trainer Jens Bürkle allerdings versäumt. Der Druck im Vorfeld des Spiels sei schon groß gewesen und seine Jungs hätten es nicht geschafft, in Ludwigshafen ihr bestes Spiel abzuliefern, resümierte der HBW-Coach Jens Bürkle. Tatsächlich konnte seine Mannschaft, in der Spielführer Jona Schoch und auch Vize-Kapitän Gregor Thomann nach längerer Verletzungspause wieder mit dabei waren, in keiner Phase an die Leistungen der letzten Spiele anknüpfen. Im Angriff blieben viel zu viele Chancen liegen und in der Abwehr fehlte über weite Strecken der Zugriff. Die Eulen kamen immer wieder in gute Wurfpositionen und sie nutzten ihre Chancen konsequent.

Viel Zeit, sich über diese Niederlage Gedanken zu machen, hatte der HBW nicht, denn bereits am Mittwoch steht das Heimspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen auf dem Programm. Gegen das badische Starensemble sind die Rollen klar verteilt und der Tabellenvierte wird den Schwaben nicht den Gefallen tun, sie zu unterschätzen. Die Löwen werden in die Sparkassen-Arena kommen, um die zwei Punkte mitzunehmen. Nach 1:7-Punkten aus den Spielen im Monat Mai soll der Juni für Saisonkosmetik sorgen.

Warum nach fünf Siegen im April dann im Mai bei den Kurpfälzern plötzlich der Wurm drin war, ist nur schwer zu erklären, zumal die Löwen die Niederlagen gegen Mannschaften kassiert haben, denen man qualitativ grundsätzlich überlegen ist. Lässt man die Füchse Berlin mal außen vor, sind Lemgo, Stuttgart und Erlangen auf dem Papier sicher nicht die Teams, gegen die man im Vorfeld mit einer Niederlage rechnen musste. Auch das Final Four der European League in der eigenen Halle ist nicht nach Wunsch verlaufen. Der Traum vom EHF-Pokal platzte bereits im Halbfinale gegen die Füchse Berlin. Der Sieg im Spiel um Platz drei gegen Wisla Plock sorgte nur für einen halbwegs versöhnlichen Abschluss.

Dem Trainer-Duo Klaus Gärtner und Martin Schwalb scheint es aber gelungen zu sein, die Spieler wieder auf Kurs zu bringen. In Flensburg, dem letzten Ligaspiel der Rhein-Neckar-Löwen vor einer Woche, zeigten sie wieder die Leistung, die man von ihnen erwarten darf. Bis in die Schlussminute hatten sie den Titelaspiranten am Rande einer Niederlage. Ein kleiner technischer Fehler rettete dem Tabellenzweiten Sekunden vor Schluss das Remis.

Die Balinger wissen also was auf sie zukommt. Seit dem Spiel in Ludwigshafen ist es egal wie der Gegner heißt, die Jungs von Trainer Jens Bürkle müssen mit Kampf und Leidenschaft versuchen Punkte zu holen.