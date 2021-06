Pflegeheim hält Vorschriften nicht mehr ein: Millionen-schwerer Neubau für das Elias-Schrenk-Haus

Am Montag, 14. Juni, werden im Elias-Schrenk-Haus bei einer erneuten Impfaktion weitere 56 Personen geimpft – jeweils zur Hälfte Bewohner und Mitarbeiter. Laut Einrichtungsleiterin Karen Winterhalter handelt es sich dabei überwiegend um Personen, die bereits an Covid erkrankt waren und deswegen bislang noch nicht geimpft werden konnten. Doch auch einige Mitarbeiter, die sich bislang aus verschiedenen Gründen noch nicht hatten impfen lassen wollen, seien dabei. Der Anteil der noch ungeimpften Mitarbeiter betrage im ESH rund 20 Prozent, so Winterhalter.