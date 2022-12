Für die Innenstädte soll es wieder bergauf gehen

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Krise kehrt das Leben langsam wieder in die Innenstadt zurück. Die Menschen kommen zum Einkaufen, zum Essen und auf den Weihnachtsmärkten in der Region zusammen. „Man spürt wieder eine Gemeinschaft in der Innenstadt“, stellt Philipp Hilsenbek, Standortpolitik-Leiter der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, fest.

Doch sind die vergangenen Krisenjahre nicht spurlos an den Innenstädten vorbeigezogen. Das wurde auch bei Veröffentlichung des kammer- und verbändeübergreifenden „Plädoyers pro Innenstadt“ am Dienstag deutlich. Zehn starke Partner aus dem Südwesten haben sich zusammengetan, um das Kulturgut Innenstadt gemeinsam zu stärken.

Im bundesweiten Verbund haben die Industrie- und Handelskammern eine Imakomm-Studie zu zukunftsfähigen Innenstädten veröffentlicht, die Strategien zur einheitlichen Stärkung der Innenstädte in der Region aufzeigen soll. Denn gerade die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie schnell sich Kundenverhalten ändert, die Erreichbarkeit von Stadtzentren verschwindet und die Zusammenarbeit zwischen Gewerbe und Verwaltung funktionieren muss. Peter Markert, Imakomm-Geschäftsführer, präsentiert die Ergebnisse der Studie: Bis zu 14 Prozent der Einzelhändler und bis zu sieben Prozent der Gastronomen haben krisenbedingt geschlossen.

Arbeitskräftemangel, Lieferengpässe und die rasch zunehmende Digitalisierung – die meisten Betriebe haben aktuell mit ähnlichen Themen zu kämpfen. Über die hohe Bedeutung attraktiver Innenstädte waren sich alle Beteiligten einig. "Es hängt von der Qualität der Innenstadt ab, ob jemand in die Region zieht", ist sich Tanja Broghammer, stellvertretende Vorsitzende des Handelsausschusses IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, sicher. Für das nächste Jahr wünsche sie sich, dass Kommunen aktiv Konzepte für die Innenstadt erarbeiten und auch entsprechende Gelder zur Verfügung stellen. „Die Erwartungen einer attraktiven Innenstadt müssen erfüllt werden“, fordert Broghammer.

Markus Fink, Geschäftsführer von Südwestmetall Schwarzwald-Hegau betont, dass attraktive Innenstädte auch notwendig sind, um die Industrie in der Region zu halten. Angesichts des allgegenwärtigen Arbeitskräftemangels, seien attraktive Innenstädte unausweichlich, um Fachkräfte in die Region zu holen und dort zu halten.

Die Ergebnisse der Studie zeigen laut Markert: „Die Kundenfrequenz in den Innenstädten wird sich dauerhaft erholen, allerdings nur dann das Vorkrisen-Niveau erreichen, wenn echte Besuchsgründe, die über Einkaufen hinausgehen, ausgebaut und erlebbar gemacht werden.“ Zu den vielen überraschenden Erkenntnissen gehört auch die Einsicht, dass die Erreichbarkeit der Innenstädte mit dem eigenen Auto keine Priorität genießt.

„Innenstädte können Krise“, ist sich Markert sicher. Lösung seien agile Strukturen in der Innenstadtplanung, durch Anreizsysteme, finanzielle Ressourcen und mehr Geschwindigkeit in der Entscheidungsfindung. „Wir haben es immer schon so gemacht“, sei hier die falsche Herangehensweise. Bei der Planung sollten „alle Akteure an einem Tisch sitzen“, so die Forderung.

Die Relevanz der Innenstadt und das Streben nach neuen Lösungen müsse auf allen politischen Ebenen gegeben sein, so das Verständnis der Beteiligten. Innenstädte sollten sich auf ihre Belebungspotenziale und Besonderheiten fokussieren sowie resiliente Strukturen ausbauen. Wie diese Lösungsvorschläge in den Innenstädten konkret umgesetzt werden, das bleibt den jeweiligen Kommunen überlassen. Markert regt an: „Lassen Sie auch Fehler zu.“