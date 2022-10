Für die Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde braucht es jetzt einen Termin

In der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde wird ab November auf Terminvereinbarung umgestellt. Somit ist ab Mittwoch, 2. November, eine persönliche Vorsprache in der Ausländer- sowie in der Staatsangehörigkeitsbehörde des Landratsamtes Tuttlingen nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung möglich.

Um einen Termin zu vereinbaren, können die Betroffenen eine E-Mail an ordnungsamt@landkreis-tuttlingen.de schreiben oder sich telefonisch unter 07461/926 52 00 melden. Zudem weist das Landratsamt Tuttlingen in einem Schreiben darauf hin, dass alle Angelegenheiten, die nicht zwingend eine persönliche Vorsprache erfordern, weiterhin per E-Mail oder Telefon zu klären sind.