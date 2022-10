Tuttlingen bereitet sich auf den Blackout vor

Stromausfall – das passiert doch in Tuttlingen nicht. Oder? Erster Weihnachtsfeiertag 2015. Ein Brand im Umspannwerk, und zack, war der Strom weg. In Tuttlingen war es vier Stunden lang dunkel. Kerzenschein und eine halbgare Gans im Ofen sind die Dinge, die in Erinnerung bleiben.

Sollte so etwas wieder passieren, will die Stadt besser gerüstet sein. Angesichts der Diskussionen um einen möglichen Blackout – einen größeren Stromausfall – in Deutschland sorgt die Stadt deshalb vor. Die Öltanks für die Notstromaggregate seien gefüllt, sagte Oberbürgermeister Michael Beck am Montag im Gemeinderat. Und damit sollen im Ernstfall drei Gebäude beheizt werden, um frierende Menschen aufzunehmen und um als generelle Anlaufstelle für Hilfe und Informationen zu dienen.

Hier sind die Notfalltreffpunkte

Diese Notfalltreffpunkte sind mit Notstrom und Notheizungen ausgestattet. Zu finden sind sie hier:

die Stadthalle

die LURS-Sporthalle

die Mühlhau-Halle

Weitere Notfalltreffpunkte soll es auch in den Stadtteilen geben, heißt es weiter, die Vorbereitungen liefen. Die Treffpunkte werden in den nächsten Tagen beschildert. Die Stadt rät allen Bürgerinnen und Bürgern, sich schon jetzt zu merken, welcher Notfalltreffpunkt in ihrer Nähe ist – „im Notfall kann man schließlich nicht mehr schnell am Handy nach der Adresse suchen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Genau das ist das Problem am Blackout: Er betrifft sämtliche Informationswege. Weder Fernsehen noch Radio noch Internet oder Handy funktionieren. In den Notfalltreffpunkten sollen im Notfall deshalb Ansprechpartner von Behörden und Rettungsdiensten anwesend sein.

Wer friert, soll Anlaufstelle haben

Darüber hinaus verfolgt die Stadt Tuttlingen weiter ihre Idee der Wärmehallen – auch wenn es momentan bis zu 20 Grad hat und niemand weiß, wie hart der Winter wird. „Wir stecken gerade sehr viel Zeit und Energie und Konzepte, von denen wir hoffen, dass wir sie nie brauchen“, so OB Beck in der Pressemitteilung. Es sei wichtig, sich auf mögliche Ernstfälle gefasst zu machen.

Falls also die Energieversorgung funktioniert, die Preise aber so hoch sind, dass manche Leute trotz aller staatlichen Unterstützungspakete nicht mehr in der Lage sind, ihre Wohnungen zu heizen und in kalten Zimmer sitzen müssen, will die Stadt gerüstet sein.

Zwei Eskalationsstufen geplant

Die nun ausgearbeiteten Programme gehen laut Stadtverwaltung von verschiedenen Eskalationsstufen aus:

Sobald sich abzeichnet, dass einzelnen Leute frierend in der Wohnung sitzen, werden erste Wärmeräumen geöffnet, in denen man sich für mehrere Stunden aufwärmen kann und auch heiße Getränke bekommt. Diese Wärmeräume werden zunächst im überschaubaren Rahmen eingerichtet – und zwar im Haus der Senioren, im Haus der Familie und im JuKuz.

Sollte die Zahl der frierenden Menschen deutlich größer werden, stehen mit der Stadthalle, der Mühlau-Halle und der LURS-Sporthalle drei größere Hallen zur Verfügung. Alles in allem könnten in diesen großen Wärmeräumen 3800 Menschen vorübergehend unterkommen – also rund zehn Prozent der Bevölkerung.

Allerdings sei es der Stadt nicht möglich, die Menschen dauerhaft unterzubringen, heißt es weiter. Das Konzept sieht daher vor, „dass man sich zur Regenerierung für ein paar Stunden in warmen Räumen und im Kontakt mit anderen Menschen aufhalten kann“. Danach und auch über Nacht müsse dann wieder die eigene Wohnung aufgesucht werden.