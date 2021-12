Fünf Millionen Euro fürs OHG kommen vom Land

Die Gymnasiensanierung in Tuttlingen kommt voran, und pünktlich kurz vor Weihnachten trudelt das Fördergeld des Landes Baden-Württemberg ein. Wie Landtagsabgeordneter Guido Wolf (CDU) in einer Pressemitteilung schreibt, wird das Land für die Erweiterung und Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums (OHG) 5,3 Millionen Euro zuschießen. Das Geld kommt aus den Fördermitteln für Schulbau und Schulsanierung, mit denen das Land Baden-Württemberg die kommunalen Schulträger unterstützt.

Für den Erweiterungsbau bekommt das OHG gut eine Million Euro, für die Sanierung weitere 4,26 Millionen Euro. „Das ist eine stolze Summe, die sich sehen lassen kann“, so Wolf in der Pressemitteilung. Die Sanierung sei ein „Kraftakt zugunsten des Schulstandortes“ und „eine großartige Investition in die junge Generation und in die Zukunft der Stadt Tuttlingen“. 206 Millionen Euro gibt das Land im Jahr 2021 für Schulbau und Sanierung aus.

Die Stadt Tuttlingen lässt bis 2024 beide Gymnasien runderneuern. Das soll insgesamt etwa 64 Millionen Euro kosten. Gebaut wird in drei Bauabschnitten, der erste kommt bald zum Ende: Bis Februar 2022 sollen der Turm des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) saniert und das Otto-Hahn-Gymnasium um einen Fachklassentrakt erweitert sein. Im zweiten Bauabschnitt steht die Sanierung der Ost- und Westflügel des IKG an (bis Ende 2022), im dritten das Hauptgebäude des OHG (bis Mitte 2024).