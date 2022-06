Führung über den Gedenkpfad zum Lager Mühlau

Im Bereich Mühlau, wo heute Tuttlingens Bildungszentrum steht, befand sich bis 1955 ein Barackendorf. Es umfasste ungefähr 50 Gebäude, die ersten wurden 1942 als Lager für Zwangsarbeiter gebaut. Am Sonntag, dem 12. Juni, führt Stadtführerin Claudia Schreiber-Winkler über den Gedenkpfad auf dem Gelände des ehemaligen Lager Mühlau. Der Gedenkpfad hat eine Länge von 2,3 Kilometern und beginnt bei der Hauptinformationstafel am Mühlenweg gegenüber dem Immanuel-Kant-Gymnasium. Beginn der Führung ist am Sonntag, dem 12. Juni, um 11 Uhr am IKG-Parkplatz. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 4,50 Euro. Kinder nehmen kostenfrei an der Führung teil. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.