In den Sattel hat sich Radrennfahrer Moritz Fußnegger schon wieder geschwungen. Das schöne Wetter nutzte der Möhringer für eine lockere Ausfahrt. Für sein Team 0711-Cycling wird er in den nächsten Wochen nicht mehr in die Pedale treten. „Ich habe die Saison bereits beendet“, sagt Fußnegger.

Den 21-Jährigen plagte einige Zeit eine Erkältung. „Die habe ich nicht wirklich wegbekommen. Deshalb ist es immer wieder zu Trainingsausfällen gekommen“, sagte Fussnegger, der von seinem Trainer und der Teamleitung die Erlaubnis bekam, sich zu schonen.

Schließlich hatte Fußnegger seine Leistung in diesem Jahr schon gebracht. Bei der Rennplanung war die Sibiu-Rundfahrt in Rumänien als Saisonhöhepunkt ausgewählt worden. Anfang Juli gewann der Möhringer in Siebenbürgen das Bergtrikot.

Bis zum 1. November kann es Fußnegger noch etwas ruhiger angehen lassen. Dann wird die neue Saison mit dem Trainingsauftakt eingeläutet. Bis dahin wird er wohl noch einige Male auf dem Rennrad unterwegs sein. Allerdings nur nach Lust und Laune.