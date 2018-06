Fußgängerzone: So erklärt Joachim Hilzinger seinen Antrag

Einer, den das Ergebnis der jüngsten Gemeideratsentscheidung nicht so überrascht hat wie viele andere, ist Joachim Hilzinger. Der CDU-Stadtrat war derjenige, der den entscheidenden Antrag vorlegte: Statt die reduzierte Version der Fußgängerzone zu bauen, möge die Stadt doch gleich die Seitenarme Obere Hauptstraße und Rathausstraße mitbauen, forderte er – und bekam dafür eine Mehrheit im Gemeinderat.

Wie berichtet, hatte der Gemeinderat die Kosten für die Sanierung der Fußgängerzone eigentlich auf 6,5 Millionen Euro gedeckelt. Mit dem neuen Beschluss wird sie aber um die 7,4 Millionen Euro kosten.

„Ich hätte es unsinnig gefunden, für die Fontänen am Marktplatz 240 000 Euro auszugeben, aber den Rest dafür nicht zu bauen“, begründet Hilzinger im Gespräch mit unserer Zeitung nun seinen Vorstoß. Zwar habe er an der Sitzung des Technischen Ausschusses, in der das Thema bereits beraten worden war, nicht teilnehmen können. In einer E-Mail an seine Fraktionskollegen habe er seinen Standpunkt aber klargemacht, ebenso in der Fraktionssitzung vor der Gemeinderatssitzung.

Sein Hauptargument: „Früher oder später hätte man die Straßen sowieso aufreißen müssen“, so Hilzinger. Etwa, um Glasfaser zu verlegen (was in den Kosten bislang nicht mit drin ist), um Kanäle zu sanieren oder um sie eben doch neu zu pflastern. „Das wäre nochmal teurer gekommen“, glaubt er. Zudem findet er das Argument, dass die Fußgängerzone am Gasthaus Engel endet, nicht besonders überzeugend: „Da kommt noch die Parfümerie Gradmann als Magnet, da hört es nicht einfach auf:“

Diese Argumente hatte er im Vorfeld der Fraktion, aber auch Bekannten und Freunden gegenüber geäußert. Er wusste dann zwar, dass einige aus der CDU-Fraktion sich ihm anschließen würden, konkret verabredet war aber nichts: „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele meiner Fraktion mitmachen.“ Ob Hilzinger auch deshalb so überzeugend war, weil er Inhaber eines Fliesenlegerbetriebs ist und als Mann mit Handwerker-Sachverstand gilt, will er nicht beurteilen.

Für Hilzinger ist es auch nicht entscheidend, „dass ich bei der CDU-Fraktion bin“, sagt er. Vielmehr sei es um seine persönliche Überzeugung gegangen. „Das ist gelebte Demokratie, entweder komm ich damit durch oder nicht.“

ProTut: überrascht und erfreut

Beim Handels- und Gewerbeverein proTut war man überrascht über die Entscheidung. „ Wir hätten natürlich nicht damit gerechnet, dass der Gemeinderat die Deckelung der Kosten aufhebt“, sagt Michael Rosa vom ProTut-Vorstand. Dass die sofortige Realisierung am Ende Kosten spart, sei einsichtig und durch die Verteilung auf mehrere Haushaltsjahre als Gesamtaufwand relativierbar. man sei höchst erfreut über ein einheitliches Bild der Fussgängerzone.

Einig war sich ProTut mit der Stadt, für bestimmte Elemente mit mehr emotionalem Hintergrund Sponsoren anzusprechen. Rosa: „Ein Fontänenfeld, mit einem Aufwand von 240000 Euro über Sponsoring zu realisieren, stellt eine große Herausforderung dar. Da wir diese Effekte aber neben der Qualität, der Überspannungsbeleuchtung und den Zugängen zur Innenstadt für elementare Bestandteile halten, sollten und wollen wir nichts unversucht lassen.“