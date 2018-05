Fußballfrauen der SpVgg Aldingen kämpfen sich heran und zittern weiter

In der Frauenfußball-Regionenliga ist das Titelrennen beinahe entschieden. Tabellenführer FV 08 Rottweil hat seine Serie auf 17 Pflichtspielsiege in Folge ausgebaut und liegt mit 49 Punkten klar vor Verfolger SG Herrenzimmern/Villingendorf. Dieser hat jedoch ein Nachholspiel und deswegen müssen die Neckarstädterinnen ihre Meisterfeier um einen Spieltag vertagen, rein rechnerisch.

Der Kampf um Platz zwei ist noch offen: Hier hat Herrenzimmern (37) noch vier Partien und den SV Unterdigisheim im Nacken sitzen, der bei 29 Zählern aber zwei Spiele weniger absolviert hat.

Spannend ist auch die Abstiegsfrage: Zum einen, ob mit dem SV Bärenthal und dem SV Sulgen zwei Vereine aus der Landesliga absteigen. Und dann, wer neben den beiden als fast schon sicher feststehenden Absteigern SG Jettingen und TSG Wittershausen noch in die Bezirksliga oder die Relegation muss. Die SpVgg Aldingen hat zuletzt stark gepunktet und kam mit 20 Zählern dicht an die SG Grafenau/Weil der Stadt (21) heran, die jedoch vom Sportgericht drei Punkte gegen Wittershausen bekommen dürfte. Die anderen vier Mittelfeldteams sind von Aldingen (ein oder zwei Spiele mehr) zu weit weg für den Endspurt.

FV 08 Rottweil – SG Aichhalden-Rötenberg 11:1 (4:0). Ein unerwartet klares Ergebnis gab es im Topspiel für den Tabellenführer. Der Verfolger war chancenlos. Deborah Theis erzielte fünf Treffer. Die Torjägerin machte ihre Saisontreffer 26 bis 30 in der 19., 33., 50., 81. sowie 89. Minute zum 2:0, 3:0, 5:0, 8:0 und 11:1. Eröffnet hat den Torreigen Fabienne Tontarra zum 1:0 (16.). Alisa Leopold steuerte einen einen Doppelpack zum 4:0-Pausenstand (43.) und 9:0 (82.) bei. Nina Plietsch (6:0/58.), Laurien Woelki (7:0/77.) sowie Nina Dolch (10:1/86.) steuerten die weiteren Tore bei. Den Aichhaldener Ehrentreffer markierte Helene Hauser zum 9:1 (85.).

SpVgg Aldingen – SG Jettingen 4:0 (0:0). Eine Halbzeit lang Anlaufzeit brauchte Aldingen, um im Kellerduell gegen den sieglosen Tabellenletzten die drei wichtigen Punkte einzuspielen. Tamara Irion löste den Knoten mit dem 1:0 in der 51. Minute. Annika Zucht (73.) sowie Romina Arndt (74.) entschieden die Begegnung binnen einer Minute zum 2:0 und 3:0. Für den Schlusspunkt sorgte Anika Ropos in der 82. Minute mit dem Tor zum 4:0-Endstand.

SG Beffendorf/Hochmössingen – SG Herrenzimmen/Villingendorf 1:4 (0:0). Erst nach der Pause kam das Derby so richtig in Fahrt: Johanna Bantle traf in der 54. Minute durch einen Strafstoß zum 0:1. Ihre Schwester Franziska Bantle legte 120 Sekunden später das 0:2 nach (56.). Mit dem 0:3 von Johanna Bantle war die Partie entschieden (69.). In der Schlussphase traf erst Carina Aiple zum 1:3 (89.), dann sorgte Nadine Kramer für den 1:4-Endstand (90.).

SV Unterdigisheim – Sportfreunde Gechingen 0:0. Der SVU ist mit den Nachholspielen weiter im Rennen um den zweiten Platz als Verfolger von Herrenzimmern, verspielte daheim jedoch zwei wertvolle Zähler.

SV Glatten – SV Nufringen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Anja Lewandowski (26.), 2:0 Linda Schmid (61.), 2:1 Aykin Dold (72.).