Fußballfrauen der SpVgg Aldingen feiern im achten Spiel den siebten Sieg

Die Fußballfrauen des FV 08 Rottweil haben in der Landesliga beim TSV Sondelfingen ein 2:2 erreicht. In der Regionenliga ist die SpVgg auch nach acht Spielen noch ohne Niederlage. Bei der SG Herrenzimmern/Villingendorf gab es mit 3:1 den siebten Sieg. In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern gab sich der Tabellenführer SV Bärenthal keine Blöße.

Landesliga

TSV Sondelfingen – FV 08 Rottweil 2:2 (1:1). In letzter Sekunde verhinderten die Nullachterinnen ihre zweite Saisonniederlage. Heldin des Tages war Torjägerin Johanna Bantle, die mit ihrem 14. Saisontreffer in der Nachspielzeit das 2:2 markierte. - Tore: 1:0 Camilla Rinker (23.), 1:1 Eigentor (45.), 2:1 Vanessa Dietsche (81.), 2:2 Johanna Bantle (90.+3).

SV Unterdigisheim – SpVgg Lindau 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Veronika Gibasowa (36.), 0:2 Natascha Corominas (60.), 0:3 Monja Rudhart (72.).

Regionenliga, Staffel 4

Tabellenführer SG Hopfau/Glatten mit seinem achten Sieg in Serie bei 47:7-Toren sowie 24 Zählern und Aufsteiger SpVgg Aldingen, der ebenfalls in bisher allen acht Begegnungen ohne Niederlage geblieben ist und bei sieben Siegen auf insgesamt 22 Punkte kommt, sind der Konkurrenz schon etwas enteilt.

SG Aichhalden/Rötenberg – SG Grafenau/Weil der Stadt 5:0 (1:0). - Tore: 1:0 Laura Schmid (33.), 2:0 Madeline Klaus (48.), 3:0, 4:0, 5:0 (60./69./74.) alle Torschützen unbekannt.

SG Herrenzimmern/Villingendorf – SpVgg Aldingen 1:3 (1:1). - Tore: 0:1 Annika Zucht (1.), 1:1 Jule Sauser (42.), 1:2 Annika Zucht (66.), 1:3 Vanessa Merkt (68.).

SG Hopfau/Glatten – Sportfreunde Gechingen 6:3 (2:0). - Tore: 1:0 Bianca Springmann (16.), 2:0 Anja Lewandowski (22.), 2:1 Amelie Jost (47.), 3:1 Bianca Springmann (48.), 4:1 Anja Lewandowski (52.), 5:1 Anja Lewandowski (55.), 5:2 Amelie Jost (59.), 5:3 Amelie Jost (60.), 6:3 Linda Schmid (88.).

SV Nufringen – SG Sulgen/Hardt 6:1 (5:1). - Tore: 1:0 Jana Riethmüller (9.), 2:0 Jana Riethmüller (19.), 2:1 Juliana Staiger (25.), 3:1 Vanessa Kindler (30.), 4:1 Mona Schreiber (32.), 5:1 Jana Riethmüller (37.), 6:1 Vanessa Pfeil (82.).

SV Oberreichenbach – SG Beffendorf/Hochmössingen 3:1 (1:1). - Tore: 1:0 Almina Saric (19.), 1:1 Lynn Ilka (41.), 2:1 Almina Saric (50.), 3:1 Jana Albrecht (90.).

SV Böblingen – TSG Wittershausen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0 Hanna Ragg (4.), 2:0 Celine Kröger (24.), 2:1 Sarah Büttner (43.), 3:1 Büsra Ceylan (59.), 4:1 Celine Kröger (72.).

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Tabellenführer SV Bärenthal blieb im siebten Spiel weiter ungeschlagen. Zwei Verfolger, Tuttlingen und Locherhof, ließen Punkte liegen.

SV Bärenthal – SG Göllsdorf/Zepfenhan/08 Rottweil II 7:2 (3:1). - Tore: 1:0 Regina Stehele (3.), 2:0 Leonie Mattes (4.), 2:1 Aylin Atamer (16.), 3:1 Leonie Mattes (41.), 4:1 Cora Simon (47.), 5:1 Melissa Rink (83.), 6:1 Leonie Mattes (85.), 6:2 Aylin Atamer (86.), 7:2 Melissa Rink (90.).

FV RW Ebingen – SG Frittlingen/Wilflingen 9:0 (6:0). - Tore: 1:0 Vanessa Schick (1.), 2:0 Arianna Leonie (13.), 3:0 Vanessa Schick (28.), 4:0 Selina Conzelmann (32.), 5:0 Giulia Walter (38.), 6:0 Eigentor (44.), 7:0 Selina Conzelmann (50.), 8:0 Arianna Leonie (52.), 9:0 Giulia Walter (70.).

SG Locherhof/Mariazell – SG Tuningen/Dauchingen 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Celine Mattes (16.), 1:1 Jasmin Hug (76.).

TSV Geislingen – SpVgg Aldingen II 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 Larissa Simmendinger (38.), 2:0 Larissa Simmendinger (62.).

Stetten/Hechingen – SC 04 Tuttlingen 4:1 (1:1). - Tore: 0:1 Lisa Gottschalk (24.), 1:1 Anne Demer (35.), 2:1 Katrin Strobel (75.), 3:1 Sina Oesterle (81.), 4:1 Jessica D´Anna (82.).

SG Locherhof/Mariazell II – SV Spaichingen verlegt (30. November, 15 Uhr).

Nachholspiel, Mittwoch, 19.30 Uhr: SV Bärenthal – SV Spaichingen.