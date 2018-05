Fußball am Donauspitz für bis zu 1000 Besucher

Die Zuschauerkapazität liegt bei rund 1000 Menschen: Ralf Rübelmann und Artur Enis, die Veranstalter des Public Viewings zur Fußball-WM 2018 am Tuttlinger Donauspitz, setzen dabei vor allem auf zwei Dinge: gutes Wetter und eine sensationell spielende deutsche Nationalmannschaft. Dann, so hoffen sie, wird ihr hohes finanzielles Risiko aufgefangen. Übertragen wird jedes Spiel der WM, an spielfreien Tagen gibt es die Möglichkeit, Playstation Fifa und Tischkicker zu zocken.

Seit Freitag liegt das Okay der Stadtverwaltung vor. Die Feinabstimmung – dazu gehören Details zum Sicherheitskonzept, Gespräche mit dem Gesundheitsamt zur Essensausgabe und eine Ausnahmebewilligung der bestehenden Lärmschutzregelungen bis 23 Uhr – stehen noch aus. „Viel Zeit gibt es nicht, das ist uns auch bewusst“, sagt Ralf Rübelmann, der noch diese Woche mit Artur Enis im Rathaus ein Kleingewerbe anmelden will, um das Public Viewing bespielen zu können.

Noch ist der Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Donauspitz anderweitig belegt. Dort steigt gerade das Tuttlinger Volksfest und am 9. und 10. Juni das Laufereignis Run & fun. Die Sportler bauen am 11. Juni ab. „Und am Dienstag, 12. Juni, gehen wir auf den Donauspitz“, erklärt Enis.

Anpfiff ist am Donnerstag, 14. Juni, 17 Uhr, mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien. Jeweils eine Stunde vor Spielbeginn öffnet das Public-Viewing-Gelände in Tuttlingen, an spielfreien Tagen ist ab 15 Uhr Einlass. 32 Tage lang regiert König Fußball auf dem Gelände des Wohnmobilparkplatzes. Und um 23 Uhr muss Schluss sein. Immer.

Rund 1300 Quadratmeter misst die Arena. Wenn Deutschland spielt, können bis zu tausend Menschen auf das Gelände, sagt Rübelmann: „Wir haben 100 Bänke, an denen etwa 500 Besucher Platz finden.“ Für die anderen 500 gibt es Stehplätze. Bei anderen Spielpartien wird mit Lounge-Möbeln lockerer gestuhlt. Der Eintritt ist frei. Es gibt Zugangskontrollen, bei denen auch in die Taschen der Besucher geschaut wird. Zehn Mann Security sind bei Deutschlandspielen im Einsatz, bei anderen entsprechend weniger.

„Der Spaß kostet uns sehr viel Geld“, erklären die Veranstalter. Allein der Kauf der LED-Großleinwand – 4,50 breit, 2,50 Meter hoch – hat kräftig zu Buche geschlagen. Diese Kosten rentieren sich in den kommenden Jahren, glauben die Unternehmer. Die Miete hätte einmalig 22 000 Euro betragen. Dabei sind sie sich auch ihres finanziellen Risikos bewusst. Bei der WM 2014 haben Rübelmann und Enis das Public Viewing am Golem veranstaltet. Sie erinnern sich: Deutschland wurde mit insgesamt sieben Spielen Weltmeister, und das Wetter hat meistens auch mitgespielt. „Damals lief es mit der Mannschaft und den Temperaturen gut. Dennoch sind wir mit den Kosten gerade so rausgekommen“, erklärt Enis.

„Wir freuen uns sehr, dass jemand den Mut hat, so ein großes Public Viewing zu veranstalten“, sagt Alexander Stengelin, Citymanager der Stadt Tuttlingen. Er bestätigt das grundsätzliche „Go“ durch die Stadtverwaltung.

Die offizielle Genehmigung werde dann kurzfristig erteilt, erklärt er. Den Veranstaltungsort am Donauspitz hält er für äußerst passend: „Es ist weiter von der Straße und der Donau entfernt als das Golem, auch der Untergrund ist für solch eine Veranstaltung besser.“

Der Citymanager verweist auf das Sicherheitskonzept. Das müsse bei allen Großveranstaltungen, so auch dem Honberg-Sommer und dem Stadtfest, vorgelegt werden. „Es kann ja sein, dass plötzlich tausend Menschen schnell weg müssen, weil es zu schweren Gewittern und anderen Situationen kommt“, sagt er zum Public Viewing. Auch deshalb sieht er den Standort Donauspitz als ideal an. In der nahen Stadtmitte gebe es viel Gelegenheit, um Schutz zu suchen.

Das Parken werde auch während des Public Viewings am Donauspitz grundsätzlich möglich sein. Zwar verlagere sich der Bereich für die Wohnmobile auf den PKW-Parkplatz, dadurch würden aber nur etwa 15 Parkplätze wegfallen. Die Hinweise auf die Ersatzflächen für Wohnmobile kann die Stadt den ganzen Sommer stehen lassen, wie Stengelin sagt. Auf das Public Viewing folgt im August ein Zirkus – und dann stehe die Sanierung des Platzes an.

Grundsätzlich ist er der Meinung, dass sich die Veranstalter „ viel Mühe geben“. Und: „Ich hoffe, dass wir sieben Partien mit deutscher Beteiligung sehen.“

Vereine für die Verpflegung gesucht

Ralf Rübelmann von Getränke ZischFrisch und Artur Enis, Wirt des „Golem“ sind für den Getränkeausschank verantwortlich und teilen sich auch sonst alles 50:50: „Risiko, Einsatz und Gewinn“, sagt Enis. Noch nicht abschließend geklärt sei, wer die Essensausgabe übernimmt. Die Veranstalter wollen Vereinen die Möglichkeit geben, auf eigenen Umsatz zu wirten.

Der Gränzbote Tuttlingen präsentiert die Veranstaltung.

Fußball und Honberg-Sommer

„Für uns ist Public Viewing kein Thema, wir überlassen das Feld der Gastronomie“, sagt Michael Baur von den Tuttlinger Hallen, die das Kulturfestival Honberg-Sommer veranstalten. Worüber er sich allerdings Gedanken macht, ist das WM-Endspiel, das auf Sonntag, 15. Juli, fällt. „Wenn es mit deutscher Beteiligung stattfinden sollte, überlegen wir kurzfristig, ob wir eine Übertragung organisieren.“ Da das Spiel bereits um 17 Uhr angepfiffen werde, gebe es keine große Kollision mit der Abendveranstaltung auf dem Honberg. Das Sommer-Varieté, das auf 20 Uhr angesetzt ist, könnte notfalls auch eine halbe Stunde später starten. Die übrigen Spiele wirken sich nicht aus: „Wir machen Festival und kein Public Viewing“, sagt Baur. An anderen Tagen herrsche reiner Konzertbetrieb. Wenn der Gastronom im Biergarten das möchte, könne er auf der Biergartenbühne Fußball anbieten. Aber: „Das Festival hat Vorrang“, die Fußballübertragung müsste möglicherweise ohne Ton stattfinden. Thomas Binder managt die Gastronomie auf dem Honberg. Er sagt: „Wir sind uns da noch nicht einig, ob es eine Übertragung gibt.“ Eine Entscheidung werde in den nächsten Tagen fallen.

Neben dem Public Viewing auf dem Wohnmobilstellplatz Donauspitz gibt es noch viele andere Anbieter, die die WM-Spiele übertragen, zum Beispiel „Notlösung“, „S4 Lounge“ und das Irish Pub. Welche Lokale oder Institutionen zeigen die Spiele noch? Bitte melden, welche Spiele wo gezeigt werden: