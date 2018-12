FSV zieht in die Hauptrunde ein

Bei der Hallenfußballgala im Sindelfinger Glaspalast hat die FSV Schwenningen die Hauptrunde erreicht. Die SpVgg Aldingen schied in der Vorrunde aus.

Die Schwenninger FSV-Fußballer, Tabellenführer der Kreisliga A, trennten sich in der Vorrunden-Gruppe 12 zum Auftakt 2:2 von der U19 des GSV Maichingen. Anschließend folgten Siege gegen den TSV Raidwangen (2:0) und Sportkultur Stuttgart (4:1). In der Als Grppensieger schalteten die Schwenninger in der ersten K.o.-Runde ISA Boletini Sindelfingen mit einem 32:0-Sieg aus und qualifizierten sich anschließend mit einem 1:0-Erfolg gegen den TSV Korntal für die Hauptunde, die am zweiten Januar-Wochenende ausgetragen wird.

Die SpVgg Aldingen spielte in der Gruppe 14. Die Aldinger verloren ihre drei Spiele gegen den TSV Korntal (1:2), PSV Groß-Umstadt (1:2) und VfL Sindelfingen II (0:3) und belegten den letzten Gruppenplatz.