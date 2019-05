FSV Schwenningen reicht Remis Titel

In der Fußball-Kreisliga A 2 können am vorletzten Spieltag, der am Sonntag ausgetragen wird,die Entscheidungen an der Tabellenspitze fallen. Aufgrund der guten Tordifferenz reicht der FSV Schwenningen im Heimspiel gegen Fatihspor Spaichingen ein Unentschieden zur Meisterschaft, der SV Renquishausen kann mit einem Sieg bei der Trossinger Reserve den zweiten Platz sichern. Der FC Frittlingen, der noch eine Minimalchance auf die Vizemeisterschaft hat, hat ein Heimspiel gegen den Nachbarn FSV Denkingen. Der SV Seitingen-Oberflacht ist spielfrei.

SC 04 Tuttlingen II – SV Egesheim (So., 13 Uhr/Vorrunde 2:1). Für beide Teams ist die Saison gelaufen. Der Gast wird wahrscheinlich in die Kreisliga B zurück müssen. Die SC 04-Reserve hat sich zuletzt hängen lassen und die Punkte verschenkt. Nur wenn die Platzherren eine Mannschaft zusammenbringen, sollten die Punkte auch im Donaustadion bleiben.

SpVgg Trossingen II – SV Renquishausen (1:3). Für den Gast geht es um die Vizemeisterschaft und der damit verbundenen Relegation. Die kann die Trossinger Reserve dem SV Renquishausen noch recht schwer machen, denn daheim gelten die Gastgeber als schwer einschätzbar.

TV Wehingen – SV Tuningen (So., 15 Uhr/1:3). So ganz sicher ist dem TV Wehingen der Relegationsplatz nicht. Er darf sich auf keinen Fall hängen lassen. Zwei Wehinger Niederlagen und jeweils zwei Siege der Teams aus Egesheim und Nendingen und der TVW findet sich in der nächsten Saison in der Kreisliga B wieder.

FSV Schwenningen – FV Fatihspor Spaichingen (4:0). Alles andere als ein FSV-Sieg und damit der Gewinn der Meisterschaft wäre eine Überraschung. Fatihspor wird eher darauf bedacht sein, dass die drohende Niederlage im sportlichen Rahmen bleibt.

FC Frittlingen – FSV Denkingen (1:0). Wenn die Frittlinger ihre Minimalchance auf den zweiten Platz und damit die Relegation am Sonntag wahren wollen, müssen sie gewinnen. Zuletzt haben die Leintäler aber in Fridingen nicht überzeugt. Nur mit einer Leistungssteigerung kann die Heimelf gegen den Lokalrivalen bestehen.

VfL Nendingen – SG Fridingen/Mühlheim II (1:5). Es spricht wenig für den VfL Nendingen. Mit 84 Gegentreffern haben die Gastgeber die schlechteste Abwehr der ganzen Spielklasse. Die SG will auf dem Häldele an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen und gewinnen.

SV Kolbingen – SV Wurmlingen (6:3). Zuletzt hat der SVK daheim geschwächelt. Am Sonntag will man sich verbessert zeigen und im letzten Heimspiel auf die Gewinnerstraße zurückkehren.