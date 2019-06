FSV Schwenningen ist nach 7:0-Sieg gegen Fatihspor Spaichingen Meister

In der Fußball-Kreisliga A 2 sind am Sonntag die Würfel gefallen: Die FSV Schwenningen brachte mit einem klaren Sieg gegen Fatihspor die Meisterschaft unter Dach und Fach. Damit hat die Doppelstadt nach dem Abstieg des BSV 07 Schwenningen in die Kreisliga A wieder einen Bezirksligisten. Der SV Renquishausen erreichte mit dem Sieg in Trossingen die Relegation. Absteigen müssen der VfL Nendingen und der SV Egesheim, trotz des Sieges in Tuttlingen. Der SV Seitingen-Oberflacht war spielfrei.

SC 04 Tuttlingen II – SV Egesheim 2:6 (2:3). - Tore: 0:1 (18. Minute) Marco Stier, 1:1 (21.) Muhammed Elmas, 2:1 (32.) Carlos Hehl, 2:2 (36./Foulelfmeter), 2:3 (45./Foulelfmeter) beide Tim Dreher, 2:4 (67.) Szymon Karel Jagiello, 2:5 (69.) Tim Dreher, 2:6 (80.) Adam Marek Balij. - Schiedsrichter: Antonio De Rossi (Binsdorf-Geislingen). - Zuschauer: 50. Zunächst hielten die stark ersatzgeschwächten Gastgeber ganz gut mit. Mit zwei Strafstößen des dreifachen Torschützen Tim Dreher übernahmen die Gäste das Kommando und kamen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

SpVgg Trossingen II – SV Renquishausen 1:3 (1:0). - Tore: 1:0 (26. Minute) Davide Spadafora, 1:1 (70.) David Honer, 1:2 (82.), 1:3 (90.) beide Marius Butz. - Schiedsrichter: Andreas Hilpert (Tennenbronn). - Zuschauer: 50. Zur Pause sah es nicht nach einer Heimniederlage der Trossinger Reserve aus. Im zweiten Durchgang legte Renquishausen mächtig zu und kam noch zu einem verdienten Sieg.

TV Wehingen – SV Tuningen 6:1 (3:1). - Tore: 1:0 (3. Minute) Claudio Brescia, 2:0 (7.) David Gimbl, 3:0 (20.) Claudio Brescia, 3:1 (39.) Yannick Heinrich, 4:1 (60.) Marcel Albrecht, 5:1 (75.) Andreas Schippert, 6:1 (84.) Frank Moosbrucker. - Schiedsrichter: Rainer Scheel (Erzingen). - Zuschauer: 80. Die Tuninger kamen in Wehingen überhaupt nicht in Fahrt. Die Gastgeber wussten, um was es ging und zeigten eine starke Leistung. Schon nach 20 Minuten war mit dem 3:0 eine Vorentscheidung gefallen.

FSV Schwenningen – FV Fatihspor Spaichingen 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 (24. Minute) Michail Tsamourlidis, 2:0 (26.) Dogukan Albayrak, 3:0 (43.) Armido Stoppiello, 4:0 (51.) Dogukan Albayrak, 5:0 (60.) Stefan Marijanovic, 6:0 (72.) Dimitri Bärwald, 7:0 (83.) Kujtim Nimani. - Schiedsrichter: Sebastian Haug (Loßburg). - Zuschauer: 120. - Besondere Vorkommnisse: rote Karte gegen Fatihspor (8.). Die Gäste mussten nach der frühen roten Karte über 80 Minuten in Unterzahl spielen. Die FSV Schwenningen bestimmte während der 90 Minuten die Partie und hätte sogar zweistellig gewinnen können.

FC Frittlingen – FSV Denkingen 3:5 (0:3). - Tore: 0:1 (23. Minute), 0:2 (35.), 0:3 (40.) alle Timo Klumpp, 0:4 (53.) Lukas Dressler, 1:4 (56.) Dragan Karanov, 2:4 (66.) Jonas Betting, 2:5 (80.) Lukas Dressler, 3:5 (87.) Dragan Karanov. - Schiedsrichter: Frieder Eberhardt (Oberiflingen). - Zuschauer: 120. Für ein Lokalderby war es jederzeit fair und anständig. Das Spiel war schon frühzeitig zugunsten der Gäste entschieden. Im ersten Durchgang hatten die Frittlinger zweimal Pech, als der Ball vom Pfosten zurücksprang. Das 3:5 war nur noch eine Ergebniskosmetik.

VfL Nendingen – SG Fridingen/Mühlheim II 1:6 (1:1). - Tore: 1:0 (28. Minute) Daniel Milkau, 1:1 (38.) Andreas Schleicher, 1:2 (53.) Kevin Schröder, 1:3 (62.) Simon Schlegel, 1:4 69.) Eigentor, 1:5 (81.) Andreas Schleicher, 1:6 (86.) Kevin Schröder. - Schiedsrichter: Thomas Glantz (Rottweil). - Zuschauer: 80. Die Gastgeber konnten eine Halbzeit lang, trotz mehrfachem Ersatz, gut mithalten. Im zweiten Spielabschnitt drehten die Gäste auf und kamen zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

SV Kolbingen – SV Wurmlingen 0:1 (0:0). - Tor: 0:1 (72. Minute) Florian Moser. - Schiedsrichter: Hüseyin Demirci (Bad Saulgau). - Zuschauer: 130. - Besondere Vorkommnisse: Der Kolbinger Torwart hält einen Foulelfmeter (27.). Die Gastgeber vergaben in der ersten Hälfte einige klare Chancen. Sie bekamen dafür im zweiten Durchgang die Quittung. Nach dem Seitenwechsel lief es nicht mehr gut bei den Hausherren. Der Siegtreffer fiel im Anschluss an einen Eckball.