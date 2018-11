FSV Schwenningen baut Tabellenführung mit 6:3-Sieg aus

Am letzten Spieltag in der Vorrunde der Fußball-Kreisliga A 2 (es ist noch ein fast kompletter Spieltag nachzuholen) hat sich die FSV Schwenningen mit einem 6:3-Sieg über die Spitzenmannschaft SV Tuningen mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze behauptet. Neuer Zweiter ist jetzt der SV Renquishausen, der beim SV Seitingen-Oberflacht mit einem 3:0-Erfolg alle drei Punkte mitnahm (siehe auch Spiel des Tages). Auf dem dritten Rang folgt jetzt der SV Tuningen. In Kolbingen gab es zwischen dem SVK und der SG Fridingen/Mühlheim II eine Punkteteilung, ebenso in Tuttlingen zwischen der SC 04-Reserve und dem SV Wurmlingen. Der TV Wehingen war spielfrei.

VfL Nendingen – FSV Denkingen 2:3 (1:2). - Tore: 0:1 (18. Minute) Sven Burkert, 1:1 (19.) Daniel Morales, 1:2 (40.) Andreas Patzak, 2:2 (46.) Daniel Milkau, 2:3 (70.) Lukas Dressler. - Schiedsrichter: Arda Kizilcelik (Krauchenwies). - Zuschauer: 50. Die Gäste spielten eine starke erste Hälfte und lagen verdient vorne. Nach der Pause drehten die Platzherren mächtig auf und schafften schon bald nach Wiederanpfiff den erneuten Ausgleich. Mit einem schnellen Denkinger Angriff wurden die Platzherren zum Schluss ausgekontert, was die elfte Niederlage bedeutete.

SpVgg Trossingen II – SV Egesheim 4:2 (2:2). - Tore: 0:1 (5. Minute), 0:2 (8.) beide Nico Penz, 1:2 (21.), 2:2 (40.) beide Marco Mazzeo, 3:2 (69.) Claudio De Gaetano, 4:2 (90.) Maik Schirling. - Schiedsrichter: Felix Doll (Villingen). - Zuschauer: 60. Die Trossinger Reserve kam schlecht ins Spiel und lag nach zehn Minuten schon 0:2 zurück. Besser lief es bei den Platzherren dann im zweiten Durchgang. Endgültig entschieden war die Begegnung allerdings erst mit dem 4:2 in der Schlussminute.

SC 04 Tuttlingen II – SV Wurmlingen 2:2 (0:1). - Tore: 0:1 (14. Minute) Ümit Cakiki, 1:1 (47.) Augustine Dacosta, 2:1 (57.) Anthony Nwaise, 2:2 (65.) Sevdail Sulejmani. - Schiedsrichter: Christoph Brudi (Trochtelfingen). - Zuschauer: 40. - Besondere Vorkommnisse: Nach dem 2:2 schießt Wurmlingen einen Elfmeter neben das Tor. Die Gäste aus der Nachbarschaft gingen zunächst durch einen Sonntagsschuss in Führung. Erst im zweiten Durchgang lief es bei der SC-Reserve etwas besser und sie konnte das Ergebnis drehen, bevor dann Wurmlingen zum verdienten Ausgleich kam.

SV Kolbingen – SG Fridingen I/Mühlheim II 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 (43. Minute) Eigentor, 1:1 (85.) Maximilian Amann. - Schiedsrichter: Ken Fauser (Burladingen). - Zuschauer: 100. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen SG (46.). In einem von beiden Seiten gut geführten Spiel gab es am Ende eine Punkteteilung. Während die SG im ersten Durchgang leichte Vorteile hatte, drehten die Gastgeber in den zweiten 45 Minuten den Spieß um. Der unsicher wirkende Schiri sorgte am Schluss für einige Hektik.

FC Frittlingen – FV Fathihspor Spaichingen 2:2 (1:0). - Tore: 1:0 (43. Minute) Marco Hermle, 2:0 (72.) Fabian Müller, 2:1 (75.) Selim Apaydin, 2:2 (78.) Mustafa Avci. - Schiedsrichter: Raimund Geiger (Dornhan). - Zuschauer: 100. Beim Lokalderby im Leintal herrschte schwaches Niveau. Als die Platzherren das 2:0 vorlegten, schien das Spiel gewonnen. Doch innerhalb von fünf starken Minuten kam Fatihspor zum überraschenden Ausgleich. Es gab noch einige Nicklichkeiten und beide Seiten hatten noch Chancen auf den Siegtreffer.

FSV Schwenningen – SV Tuningen 6:3 (1:0). - Tore: 1:0 (41. Minute) Michail Tsamourlidis, 2:0 (52.) Stefan Marijanovic, 3:0 (63.) Michail Tsamourlidis, 3:1 (65./Foulelfmeter) Ralf Müller, 4:1 (67.), 5:1 (70.) beide Michail Tsamourlidis, 6:1 (73.) Yasin Ulus, 6:2 (76.), 6:3 (78.) beide Alexander Wipf. - Schiedsrichter: Matthias Grobs (Rottweil). - Zuschauer: 200. Die ersten 45 Minuten verliefen über weite Strecken ausgeglichen. Der Gast aus Tuningen hielt gut mit. Nach dem Seitenwechsel kamen die Platzherren besser ins Spiel und ließen dem SV Tuningen keine Chance. In dieser Phase hatten es die Gäste ihrem Keeper Samuel Büttner zu verdanken, dass sie nicht noch höher verloren. Als die Platzherren einen Gang zurückschalteten, konnte Tuningen das Ergebnis etwas freundlicher gestalten. Überragender Akteur war der vierfache FSV-Torschütze Michail Tsamourlidis.