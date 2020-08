FSV Denkingen zieht FSV Schwenningen den Zahn

Die SG Deißlingen/Lauffen hat das Duell der Auftaktsieger gegen den SV Winzeln mit 4:1 gewonnen und setzte sich dadurch am zweiten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald an die Tabellenspitze. Die beiden Aufsteiger SG Böhringen/Dietingen (3:0 beim SV Gosheim), sowie der FSV Denkingen (3:1 gegen die FSV Schwenningen) kamen zu überraschend deutlichen Erfolgen. Der SV Bubsheim ging bei der SG Bösingen II/Beffendorf mit 0:4 baden.

FSV Denkingen – FSV Schwenningen 3:1 (2:0). - Tore: 1:0 (4.) Maxim Dietz, 2:0 (5.) Johannes Hesse, 3:0 (70.) Andreas Dressler, 3:1 (85.) Ömer Bulut. - Zuschauer: 60. - Schiedsrichter: Svenja Neugebauer (Langenargen). Die Vorgabe von Spielertrainer Marc Marquart, den Gegner sofort unter Druck zu setzten, gelang Aufsteiger FSV Denkingen gut. Die Folge war eine 2:0-Führung schon nach fünf Minuten. Dabei unterlief den Gästen ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, den Maxim Dietz nach einer Steilvorlage zum 1:0 ausnutzte. Nur eine Zeigerumdrehung später erkämpften sich die Gastgeber im Mittelfeld den Ball, und Johannes Hesse besorgte das 2:0. Nach 20 Minuten wurden die Mooskicker stärker, verpassten dabei gleich zweimal den Anschlusstreffer. In der 25. Minute scheiterte Stefan Aleksic mit einem Strafstoß an Torhüter Markus Gerstner. Die Gäste wirkten danach verunsichert, hatten Glück, dass die Hausherren eine gute Möglichkeiten zum dritten Treffer ausließen. Auch im zweiten Durchgang machte Denkingen die Räume eng, ließen den Gästen dadurch kaum etwas zu. Auch drei Einwechslungen von frischen Kräften Mitte des zweiten Durchgangs führte bei der Mannschaft von Coach Almir Smakovic nicht zu der erhofften Wende. Stattdessen konterten die Gastgeber gefährlich. So konnte Andy Dressler kurz vor der Strafraumgrenze nur durch ein Foulspiel gestoppt werden. Der folgende Freistoß wurde von den Gästen zunächst abgewehrt, doch Dressler (70.) beförderte den Abpraller mit einer feinen Direktabnahme zum 3:0 in die Maschen. Damit war den Gästen der Zahn endgültig gezogen. „Danach haben wir unsere Konter nicht sauber genug ausgespielt, sonst hätten wir noch mehr Treffer erzielen können. Ich muss der Mannschaft für die Leistung ein großes Kompliment aussprechen. Wir haben fast über die gesamte Spielzeit mit viel Disziplin und Einsatzbereitschaft den Gegner beherrscht und verdient gewonnen“, freute sich Marc Marquart, Spielertrainer des FSV Denkingen.

SG Bösingen II/Beffendorf – SV Bubsheim 4:0 (2:0). - Tore: 1:0 (7.), 2:0 (32.) beide Benedikt Bantle, 3:0 (55.) David Kopf, 4:0 (81.) Marius Haaga, - Zuschauer: 50. - Schiedsrichter: Garcia Manuel Morales (Gutach). Bubsheim hatte vor allem im ersten Durchgang mehr Ballbesitz, doch gegen die kompakt stehende SG-Defensive gab es für die Gästeangreifer kaum einmal ein durchkommen. Die Gastgeber dagegen waren gefährlicher, führten durch einen Doppelpack von Benedikt Bantle zur Pause mit 2:0. Auch danach hielten die Gäste gut dagegen, doch nach einem Eckball erzielte David Kopf (55.) per Kopf das 3:0. Obwohl Bubsheim nie aufgab, erhöhte Marius Haaga in der Schlussphase auf 4:0. „Unterm Strich fiel der Erfolg um zwei Tore zu hoch aus“, gab SG-Trainer Manuel Bantle nach dem Spiel zu Protokoll.

SV Renquishausen – SV Villingendorf 1:2 (0:1). - Tore: 0:1 (27./Elfmeter), 0:2 (62.) beide Denis Kimmich1:2 (90.+3) Marius Butz (Elfmeter). - Zuschauer: 80. - Schiedsrichter: Julian Priebe (Fulgenstadt). Die Gastgeber versteckten sich nicht, vergaben in der Anfangsphase durch Sebastian Schilling und Jonas Rack gleich zweimal den Führungstreffer. Erst danach berappelten sich die Gäste, erzielten durch einen Strafstoß von Denis Kimmich das 0:1. Trotz des Führungstreffers bekamen die Gäste das Spiel nicht in den Griff. Dann war es aber soweit, als Torjäger Kimmich (62.) zum 2:0 traf. Danach war wieder Kampf angesagt, wobei die Gastgeber in der Schlussphase alles auf eine Karte setzten. Marius Butz erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit per Strafstoß das 2:1 und hatte wenig später den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte dabei aber an SVV-Torhüter Harter.

SV Gosheim – SG Böhringen/Dietingen 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 (4.) Phillip Baur (Elfmeter), 0:2 (77.) Volker Schneider, 0:3 (82.) Tobias Müller. - Zuschauer: 100. - Schiedsrichter: Pierre Heidepriem (Lindenhof). Die SG bestimmte die Anfangsphase, verpasste nach dem Führungstreffer aber zwei weitere gute Torchancen, um die Führung auszubauen. Auch nach der Halbzeitpause hatte Gosheim Möglichkeiten zum Ausgleichstreffer. Doch ein Freistoß von Volker Schneider (77.) zum 2:0 zog Gosheim endgültig den Zahn. In der Schlussphase ließen die Gäste nichts mehr zu und erhöhten in der Schlussphase noch auf 3:0.