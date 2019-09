FSV Denkingen verteidigt mit 3:1-Sieg die Tabellenführung

In der Fußball-Kreisliga A 2 hat der FSV Denkingen am fünften Spieltag mit seinem Heimsieg über Aufsteiger SV Schörzingen die Tabellenführung behalten können. Der SV Tuningen bleibt Zweiter nach dem knappen Derby-Erfolg gegen die SG Durchhausen/Gunningen. Dritter ist jetzt die SG Fridingen/Mühlheim nach dem höchsten Tagessieg bei der Trossinger Reserve. Die Trossinger bleiben damit einziges Team ohne Zähler am Tabellenende. Im Lokalderby zwischen dem SV Wurmlingen und dem SV Seitingen-Oberflacht nahm der Gast überraschend die Zähler mit (siehe Spiel des Tages). Der FC RW Reichenbach war spielfrei.

SpVgg Trossingen II – SG Fridingen I/Mühlheim II 0:6 (0:3). - Tore: 0:1 (10. Minute) Kevin Schröder, 0:2 (16./Foulelfmeter) Arthur Drozzinin, 0:3 (32.) Modou Tamba, 0:4 (78.) Kevin Schröder, 0:5 (85.) Noah Schmid, 0:6 (88.) Willy Walth. - Schiedsrichter: Herbert Hengstler (Deißlingen). - Zuschauer: 40. Nach einer halben Stunde war die Partie von den Gästen bereits entschieden. Die Heimelf spielte bis zum Strafraum gut. Zudem brachten die Trossinger im Angriff nichts zuwege. Aber sechs Tore schlechter waren die Platzherren nicht.

FC Frittlingen – TV Wehingen 2:4 (0:2). - Tore: 0:1 (25. Minute) Barisu Leigh, 0:2 (35.) Marcel Albrecht, 0:3 (56.), 0:4 (63.) beide Max Braunschweiger, 1:4 (69.) Dragan Karanov, 2:4 (79.) Lars Bischoff. - Schiedsrichter: Richard Braun (Neustetten). - Zuschauer: 120. Die Gäste überraschten in Frittlingen mit einer sehr motivierten Mannschaft, die eine Stunde lang die gebotenen Chancen ausnutzte. Der FCF wachte erst in den letzten 20 Minuten auf und hätte bei besserer Chancenausnutzung noch eine Punkteteilung erreichen können.

SV Kolbingen – FV Fatihspor Spaichingen 2:0 (1:0). - Tore: 1:0 (31. Minute) Dominik Frühwirt, 2:0 (57.) Valentin Hipp. - Schiedsrichter: Martin Maier (Langenenslingen). - Zuschauer: 100. Die Gastgeber versäumten es schon in der ersten Hälfte, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Die Gastgeber waren sehr großzügig im Auslassen der Torchancen. Die wenigen guten Tormöglichkeiten von Fatihspor wurden vom SVK-Keeper Adrian Zeller zunichte gemacht. Aufkommende Hektik ließ der gute Schiri nicht zu.

FSV Denkingen – SV Schörzingen 3:1 (0:1). - Tore: 0:1 (20.) Simon Henle, 1:1 (64.) Louis Geppert, 2:1 (65.) Lukas Dressler, 3:1 (75.) Timo Klumpp. - Schiedsrichter: Armin Mann (Laufen/Eyach). - Zuschauer: 120. - Besondere Vorkommnisse: gelbrote Karte gegen Schörzingen (68.). Die Gastgeber verpassten in den ersten 20 Minuten die Führung. Bei einem Eckball machten es die Gäste besser und erzielten das 0:1. Nach einer starken Stunde drehte Denkingen das Ergebnis mit einem Doppelschlag. Nach der Denkinger Führung blieben die Gastgeber tonangebend.

SV Tuningen – SG Durchhausen/Gunningen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 (42. Minute) Nuri Kaygisiz, 1:1 (66./Foul-elfmeter) Andreas Patzak, 2:1 (86.) Eigentor. - Schiedsrichter: Stefan Teufel (Wollmatingen). - Zuschauer: 150. Die erste Stunde ging klar an die Platzherren, die klare Chancen ungenutzt ließen. Mit einem Foulelfmeter glich der Gast aus und konnte im weiteren Verlauf das Spiel offen gestalten. Als die SG Durchhausen/Gunningen die Chance zur Führung liegen ließ, kamen die Platzherren durch ein Eigentor doch noch zu drei wichtigen Punkten.

SC 04 Tuttlingen II – BSV 07 Schwenningen 2:4 (1:1). - Tore: 0:1 (27. Minute) Eigentor, 1:1 (40.) Tim Kammerer, 2:1 (57.) Kevin Franz, 2:2 (58.) Marco Mazzeo, 2:3 (71.), 2:4 (73.) beide Gökhan Sengül. - Schiedsrichter: Gökhan Özer (Albstadt). - Zuschauer: 80. Bei der ersatzgeschwächten Heimelf lief wenig zusammen. Die Tuttlinger Führung nach 57 Minuten glichen die Gäste aus Schwenningen im Gegenzug aus und diktierten im weiteren Verlauf das Geschehen. Ein Doppelschlag durch den agilen Sengül brachte die Entscheidung zu Gunsten des BSV. „Es hat heute wenig geklappt“, war das Resümee des 04-Trainers.