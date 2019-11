FSV Denkingen steht vor schwerem Gang zum BSV Schwenningen

Zum ersten Advent geht die Fußball-Kreisliga A 2 in die Rückrunde. Dazu steigt am Samstag im Gustav-Strohm-Stadion der Knaller des Spieltags mit der Begegnung des Tabellendritten BSV 07 Schwenningen gegen den Tabellenführer FSV Denkingen. Auch der Zweite, der SV Tuningen, hat in Mühlheim auf dem Ettenberg kein Zuckerschlecken vor sich. In Wehingen steigt das Lokalderby gegen den Aufsteiger FC Reichenbach und in Tuttlingen stehen sich die beiden Reservemannschaften von SC 04 und der SpVgg Trossingen gegenüber. Der SV Schörzingen ist spielfrei.

BSV 07 Schwenningen – FSV Denkingen (Sa., 14.30 Uhr/Vorrunde 1:2). Bleibt es für den FSV Denkingen bei einer Niederlage? Beim BSV Schwenningen steht die Marquart-Elf vor einer hohen Hürde. Das weiß man beim Gast, zumal die Gastgeber am Dienstag beim 9:1 gegen die Baar-Spielgemeinschaft Durchhausen/Gunningen ein tolles Spiel hingelegt haben. Allerdings: Bei einer Niederlage verliert der FSV Denkingen die Tabellenführung nicht.

SV Wurmlingen – FC Frittlingen (So., 14 Uhr/3:2). In Wurmlingen werden für beide wichtige Punkte vergeben. Zuletzt waren beide nicht gerade erfolgreich. Vor allem das 2:7 der Wurmlinger gegen den SV Kolbingen war so nicht erwartet worden. Ein Sieg für den SVW wäre vor allem auch für die Stimmung sehr wichtig. Die Gastgeber haben zuletzt vier Mal hintereinander verloren.

SV Seitingen-Oberflacht – SV Kolbingen (1:4). Wenn der SV Seitingen-Oberflacht nicht auf einem gefährdeten Platz überwintern will, darf er zum Rückrundenstart nicht leer ausgehen. Die Gastgeber haben vier Mal hintereinander verloren und auch ein negatives Torverhältnis. Mit dem SV Kolbingen reist eine Mannschaft an, deren drei Top-Stürmer Valentin Hipp, Yannick Frühwirt und Lukas Hipp es auf 35 Tore bringen.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Tuningen (0:3). Der Gast kommt mit der Empfehlung auf den Ettenberg, jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen zu haben, darunter auch gegen den heimstarken BSV. Die Gastgeber sind trotz Heimvorteils in der Außenseiterrolle zu sehen.

TV Wehingen – FC RW Reichenbach (0:5). Für den TV Wehingen tut sich die gute Gelegenheit auf, mit einem Sieg die glatte Vorrundenniederlage auszubügeln und dazu noch den Nachbarn aus Reichenbach in der Tabelle zu überholen.

FV Fatihspor Spaichingen – SG Durchhausen/Gunningen (2:5). Bei Fatihspor will man die Vorrundenniederlage von 2:5 mit einem Heimsieg wettmachen. Der Gast aus der Baar hat zuletzt in Schwenningen ein Waterloo erleben müssen. Wenn dies aus den Köpfen der Spieler noch nicht raus ist, könnte es nochmals eine Niederlage absetzen.

SC 04 Tuttlingen II – SpVgg Trossingen II (7:3). Die 04-Reserve geht gegen die Bezirksliga-Reserve aus Trossingen als Favorit auf den Platz. Der Gast steht auf einem Abstiegsplatz und kann diesen nur mit einem Sieg verlassen.