FSV Denkingen siegt 2:1 beim SC 04

Der Fußball-Bezirksligist SC 04 Tuttlingen hat sich im ersten Testspiel des Jahres dem Kreisliga-A-Vertreter FSV Denkingen 1:2 geschlagen geben müssen.

Beim SC 04 blieb vieles Stückwerk. Am Ende war der Denkinger Sieg zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient. Der beste Mann auf dem Platz war der Denkinger Torhüter Rene-Philipp Martin, der mit etlichen Glanzparaden gute Tuttlinger Tormöglichkeiten zunichte machte.

Die engagiert auftretenden Gäste gingen in der zwölften Minute nach einem Konter durch Timo Klumpp in Führung. Der Ausgleich lag in der Luft, aber die Tuttlinger vergaben in der 40. Minute einen an Robin Petrowski verursachten Foulelfmeter.

Nach der Halbzeit machten es die Denkinger besser, als nach einem Tuttlinger Abwehrpatzer Timo Klumpp in der 61. Minute seinen zweiten Treffer erzielte. Danach bestimmte der SC 04 das Geschehen, konnte aber lediglich in der 80. Minute einen an Jonas Andris verwirkten Foulelfmeter durch Florin Tirca zu einem Treffer verwandeln.

Am Samstag, 3. Februar, spielt der SC 04 um 14 Uhr beim südbadischen Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen und am Sonntag, 4. Februar, um 15 Uhr in Tuttlingen gegen den südbadischen Landesligisten SC Pfullendorf.

Tore: 0:1 (12. Minute) Timo Klumpp, 0:2 (61.) Timo Klumpp, 1:2 (80.) Florin Tirca (Foulelfmeter). - Besonderes Vorkommnis: Torhüter Rene-Philipp Martin (FSV Denkingen) pariert Foulelfmeter von Valerij Bogdanov (40.). - Schiedsrichter: Kadir Yagci (Seitingen-Oberflacht).