FSV Denkingen II empfängt SpVgg Aldingen

Der FSV Denkingen II erwartet heute Abend zum zweiten Saisonspiel in der Kreisliga B 2 den Lokalrivalen SpVgg Aldingen. Während die FSV-Zweite mit einem 4:1-Sieg gegen die SGM Gosheim/Wehingen II gut aus den Startlöchern kam, musste sich Aldingen zu Hause dem SV Egesheim mit 0:2 geschlagen geben. „Gegen Gosheim/Wehingen II ist meine Mannschaft kompakt aufgetreten, aggressiv in den Zweikämpfen und mit viel Willen. Diese Tugenden müssen wir auch heute Abend zeigen, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch gegen Aldingen punkten können“, sagt Manfred Müller, Trainer der FSV-Zweiten. Aber er weiß auch, dass der Gegner unter Zugzwang steht. „Aldingen wird nach der Auftaktniederlage natürlich versuchen, bei uns zu punkten. Es wird sicherlich eine sehr interessante Partie. Wir freuen uns sowieso, dass wir in dieser Saison viele Derbys haben, gerade auch gegen Mannschaften, die schon in höheren Klassen gespielt haben, wie Aldingen. Insgesamt kann ich die Spielvereinigung schwer einschätzen, weil sie vor der Saison doch einige Spieler verloren haben“, betont Müller. Es ist ein Abendspiel und so ist die Hoffnung in Denkingen auch groß, dass doch einige Zuschauer zu diesem Duell kommen werden. „Es wäre schön, wenn es eine gute Zuschauerkulisse gibt. Die Vorfreude bei uns ist auf alle Fälle sehr groß und wir wollen versuchen, den Aldlingern einen großen Kampf zu liefern“, hofft Müller. Die weiteren Spiele in der B 2 an diesem Wochenende: SV Spaichingen – VfL Nendingen Fr., 19 Uhr); SGM Gosheim/Wehingen II – SGM Fridingen/Mühlheim III (So., 13 Uhr); SV Wurmlingen II – VfR Wilflingen (So., 13 Uhr); SV Egesheim – SV Deilingen/Delkhofen (So., 15 Uhr); FC Weigheim – Türkgücü Tuttlingen (So., 15 Uhr).