FSV Denkingen geht als Spitzenreiter in die Winterpause

Der letzte Spieltag in 2019 hat am Wochenende an der Tabellenspitze der Kreisliga A 2 keine Änderung gebracht. Beide, der Tabellenführer FSV Denkingen und sein schärfster Verfolger, SV Tuningen, haben ihre Heimspiele ohne Gegentreffer klar gewonnen. Der FSV Denkingen geht mit vier Zählern Vorsprung in die Winterpause, und der SV Tuningen hat zehn Punkte Vorsprung vor dem Dritten BSV 07 Schwenningen. Am Tabellenende hat sich der FC Frittlingen mit einem Heimsieg über den SV Seitingen-Oberflacht etwas Luft verschafft (sieh auch „Spiel des Tages“). Der SV Schörzingen bleibt Letzter, die SpVgg Trossingen II Vorletzter. Der SV Seitingen-Oberflacht überwintert auf dem Relegationsplatz.

SV Kolbingen – BSV 07 Schwenningen 2:2 (1:2). – Tore: 0:1 (26. Minute) Adrian Süss, 0:2 (30.) Josip Matkovic, 1:2 (45.) Yannick Frühwirt, 2:2 (64./Foulelfmeter) Valentin Hipp. – Schiedsrichter: Rene Gaiser (Dornhan). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen BSV (64.). In einem bis zum Schluss spannenden Spiel gab es am Ende eine gerechte Punkteteilung. Die Gäste aus der Doppelstadt legten einen starken Start hin und führten auch nach einer halben Stunde 2:0. Mit der Zeit kamen die Gastgeber immer besser ins Spiel. Fast mit dem Pausenpfiff kam Kolbingen zum wichtigen Anschlusstreffer. Der Kolbinger 2:2-Ausgleichstreffer resultiert aus einem Strafstoß. In der Szene gab es für die Gäste auch die Ampelkarte.

FC RW Reichenbach – FV Fatihspor Spaichingen 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (15. Minute).2:0 (52.) beide Kevin Holzmann, 3:0 (84.) Dennis Ruks. – Schiedsrichter: Anton Kramer (Stockach). – Zuschauer: 60. – Besondere Vorkommnisse: gelbrot gegen FC Reichenbach (75.). Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen mit den besseren Chancen für die Gastgeber. Mit dem 2:0 musste zwar Reichenbach eine gelbrote Karte einstecken, behielt aber die Übersicht trotzdem. Die guten Chancen in der zweiten Halbzeit bei den Gästen blieben Mangelware. Mit dem 3:0 in der Schlussphase war die Partie entschieden.

SV Tuningen – TV Wehingen 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 (41. Minute) Artur Hettinger, 2:0 (64.), 3:0 (72./Foulelfmeter) beide Thibaud Natschke. – Schiedsrichter: Thomas Preuß (Bolstern). – Zuschauer: 80. Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Die Gäste aus Wehingen hielten gut dagegen. Sie hatten sogar im Anfang die besseren Chancen in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Platzherren das Heft in die Hand und ließen von Wehingen wenig zu. Am Ende war der Sieg aufgrund der starken zweiten Halbzeit auch in dieser Höhe verdient.

FSV Denkingen – SG Fridingen/Mühlheim 7:0 (2:0). – Tore: 1:0 (20.Minute) Maxim Diez, 2:0 (33.) Lukas Dressler, 3:0 (53.), 4:0 (62.), 5:0 (74.) Timo Klumpp, 6:0 (78.) Lukas Dressler, 7:0 (90.) Maxim Diez. – Schiedsrichter: Wolfgang Reinhardt (Harthausen/Scher). – Zuschauer: 100. Der hohe Sieg der Platzherren täuscht etwas. Vor allem in der ersten Halbzeit hielt der Gast aus dem Donautal sehr gut mit und ließ drei gute Möglichkeit ungenutzt. Im zweiten Abschnitt nahm Denkingen das Heft in die Hand und die SG ließ sich nach dem 3:0 etwas hängen. Der Sieg ist um ein, zwei Treffer zu hoch ausgefallen.

SpVgg Trossingen II – SV Wurmlingen 0:2 (0:1). – Tore: 0:1 (24. Minute/Foulelfmeter) Saikou Joof, 2:0 (73.) Jannick Pape. – Schiedsrichter: Wolfgang Jäger (Nenzingen). – Zuschauer: 50. Die Gäste nahmen am Ende einen verdienten Sieg mit. Die Trossinger Reserve konnte das Spiel immer wieder offen gestalten, hatte aber im Angriff keinen Vollstrecker.

SG Durchhausen/Gunningen – SV Schörzingen 3:2 (2:1). – Tore: 1:0 (1. Minute), 2:0 (20.) beide Andreas Patzak, 2:1 (33.) Simon Henle, 3:1 (80.) Aaron Ramizi, 3:2 (83.) Simon Henle. – Schiedsrichter: Joannis Hollyoak (Bodelshausen). – Zuschauer: 50. Eine spannende Partie zweier eher gleichwertigen Mannschaften. Die Gastgeber gingen schon in der ersten Spielminute in Führung. Nach dem Ausgleich zum 1:1 dauerte es lange, bis die Platzherren die erneute Führung herausschießen konnten. Auch nach dem Seitenwechsel hielt die Spannung an. Als die Schörzinger auf 3:2 verkürzen konnten, sah es eher nach einem 3:3 als nach einem 4:2 aus.