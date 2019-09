FSV Denkingen bleibt auf Erfolgskurs

Die Überraschung ist ausgeblieben: Im Spiel der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2, zwischen dem Aufsteiger SG Durchhausen/Gunningen und dem Tabellenführer FSV Denkingen verteidigten die Gäste mit einem verdienten 4:2 (2:1)-Sieg die Tabellenführung.

In den ersten zehn Minuten agierten beide ideenlos. Der FSV Denkingen war um Spielkontrolle bemüht, wurde aber erst in der Folgezeit gefährlicher. Der auffällige Lukas Dressler scheiterte mit seinem Schussversuch noch an der Latte (12. Minute). Für das 1:0 sorgte der Spielertrainer Marc Marquart acht Minuten später selbst. Nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten traf Dressler erneut den Querbalken, den Abpraller verwertete Marquart zur Führung. Doch bereits in der 28. Minute stellte SG-Spielertrainer Andreas Patzak alles wieder auf null. Einen berechtigten Elfmeter nach Foul an Aaron Ramizi verwandelte der langjährige FSV-Stürmer zum 1:1.

Der Tabellenführer hatte weiterhin ein Chancenplus und ging nach einer schön herausgespielten Aktion wieder in Führung. Kapitän Andreas Dressler leitete die Aktion mit einem Traumpass über die Abwehrkette ein. Der in den Lauf geschickte Timo Klumpp legte quer und Sven Burkert drückte den Ball über die Linie (41.). Sowohl kurz vor als auch kurz nach der Halbzeit verpasste es der FSV dann aber, sein drittes Tor zu erzielen. Erst nach einer Stunde traf Lukas Dressler zum 3:1 aus Gäste-Sicht.

Die SG Durchhausen/Gunningen hatte zwar nur wenige Tormöglichkeiten, strahlte mit langen Bällen über die Außenspieler aber gelegentlich Gefahr aus. Der Anschlusstreffer über die schnelle linke Seite gelang aber erst nach dem vierten Denkinger Treffer. Burkert verwandelte einen Freistoß aus halbrechter Position am Strafraum flach und direkt ins linke Toreck (66.). Patzak verkürzte mit seinem zweiten Tor (68.) auf 2:4. Die vorausgegangene Abseitsstellung erkannte der Unparteiische nicht.

In der Schlussviertelstunde fehlte beiden Teams die Zielstrebigkeit im Angriffsspiel. Der FSV verpasste die endgültige Entscheidung, die SG haderte mit dem Auslassen der Chance auf den nächsten Anschlusstreffer.

Teams und Tore

SG Durchhausen/Gunningen: Moritz Mink, Enrico Tscheulin, Max Hartmann (ab 67. Minute Kevin Meyhof), Martin Reiser, Manuel Struzyna (85. Dominik Schmid), Florian Rabus, Aaron Ramizi (67. Dennis Merz), Pascal Merz (56. Simon Kirchmaier), Andreas Patzak, Raphael Mink, Kai Hartelt.

FSV Denkingen: Markus Gerstner, Heiko Klumpp, Felix Dreher, Marc Marquart (67. Domenik Frank), David Benne, Sven Burkert, Timo Klumpp (90. Silas Dufner), Louis Geppert, Maxim Diez (70. Stefan Lewedey), Andreas Dressler, Lukas Dressler.

Tore: 0:1 Marc Marquart (20. Minute), 1:1 Andreas Patzak (28. Foulelfmeter), 1:2 Sven Burkert (41.), 1:3 Lukas Dressler (60.), 1:4 Sven Burkert (66.), 2:4 Andreas Patzak (68.). - Schiedsrichter: Arda Kizilcelik. - Zuschauer: 150. - Gelbe Karten: 1/2.