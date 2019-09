FSV Denkingen übernimmt die Tabellenspitze

Der vierte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat einige Überraschungen gebracht. Der bisherige Spitzenreiter SV Tuningen unterlag daheim Fatihspor Spaichingen und wurde vom FSV Denkingen, der daheim 5:0 gegen den TV Wehingen gewann, abgelöst. Die Gruppe der Sechs-Punkte-Vereine führt jetzt die Tuttlinger Landesliga-Reserve an, die das Lokalderby gegen den SV Wurmlingen mit 5:2 gewann (siehe auch Spiel des Tages). Das Lokalderby zwischen SV Kolbingen und SG Fridingen/Mühlheim entschied der Gast für sich. Die SG Durchhausen/Gunningen war spielfrei.

SV Kolbingen – SG Fridingen I/Mühlheim II 2:3 (1:2). – Tore: 0:1 (4. Minute) Modou Tamba, 1:1 (19.) Valentin Hipp, 1:2 (43.) Kevin Schröder, 2:2 (78.) Felix Müller, 2:3 (78.) Kevin Schröder. – Schiedsrichter: Armin Roth (Balingen). – Zuschauer: 60. Die Gäste nahmen einen glücklichen Sieg mit ins Donautal. Über weite Strecken war es eine ausgeglichene Partie. Mit zwei Toren von SG-Torjäger Kevin Schröder, er ließ bei allen drei Treffern der SG seine Klasse und Spielfreude aufblitzen, war Schröder maßgebend am Sieg der Gästemannschaft beteiligt. Am Ende hätte eine Punkteteilung aber eher dem Spielverlauf entsprochen.

FC Frittlingen – BSV 07 Schwenningen 3:1 (3:0). – Tore: 1:0 (14. Minute) Dragan Karanov, 2:0 (18.) Fabian Müller, 3:0 (26.) Dragan Karanov, 3:1 (89.) Kim Deniz Tursak. – Schiedsrichter: Benjamin Gauß (Gammertingen). – Zuschauer: 100. Drei Kontertore brachten den Gastgebern eine beruhigende Führung zur Pause. Nach Wiederanspiel versuchte der BSV den Anschluss, war aber teilweise im Abschluss zu fahrlässig. Der Ehrentreffer der starken Gäste fiel in der Schlussphase durch einen herrlichen Kopfballtreffer.

FSV Denkingen – TV Wehingen 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (1. Minute) Marc Marquart, 2:0 (45.+2) David Benne, 3:0 (62.) Timo Klumpp, 4:0 (74.) Lukas Dressler, 5:0 (89.) Timo Klumpp. – Schiedsrichter: Kai Müller (Frommern-Dürrwangen). – Zuschauer: 150. Der Gast aus Wehingen hatte in Denkingen wenig zu bestellen. Der Sieg der Platzherren geht selbst in dieser Höhe in Ordnung. Im Angriff war Wehingen eher harmlos.

SV Tuningen – FV Fatihspor Spaichingen 0:1 (0:0). – Tor: 0:1 (86. Minute) Abdullah Cetinkaya. – Schiedsrichter: Markus Helten (Emmingen-Liptingen). – Zuschauer: 90. – Besondere Vorkommnisse: Gelbrot gegen Tuningen (82.), Rot gegen Tuningen (90.+2/90.+4); Rot gegen Fatihspor (90.+4). In einem von beiden Seiten intensiv geführten Spiel hatten die Gäste aus Spaichingen am Ende noch mehr zuzusetzen. Das Siegtor fiel in der Schlussphase, die auch wegen dreier roter Karten, zwei gegen die Gastgeber und eine gegen den Gast, recht hektisch verlief.

FC RW Reichenbach – SV Schörzingen 3:4 (0:2). – Tore: 0:1 (25. Minute) Michael Walter, 0:2 (34.) Alexander Saar, 0:3 (57.) Andreas Sauer, 0:4 (59.) Michael Walter, 1:4 (63.) Ersan Kurmus, 2:4 (76.) Dennis Marquart, 3:4 (83.) Johannes Marquart. – Schiedsrichter: Lothar Gaiser (Harthausen/Scher). – Zuschauer: 80. – Besondere Vorkommnisse: Gelbrot gegen Schörzingen (94.). Nach einer Stunde sah der SV Schörzingen wie der sichere Sieger aus und führte 4:0. Mit dem 1:4 setzte Reichenbach zu einer Aufholjagd an. Beim Stande von 3:4 hatten die Gastgeber Pech mit einem Aluminiumtreffer. Eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf eher entsprochen.

SpVgg Trossingen II – SV Seitingen-Oberflacht 2:3 (2:1). – Tore: 0:1 (29. Minute) Mischa Endres, 1:1 (39.), 2:1 (44.) beide Vladimir Biller, 2:2 (47.) Leon Schrödinger, 2:3 (57.) Maurizio Colucci – Schiedsrichter: Patrick Born (Dunningen). – Zuschauer: 60. – Besondere Vorkommnisse: Gelbrot gegen Trossingen II (88.). Gastgeber Trossingen drehte vor der Pause binnen fünf Minuten mit zwei Toren einen Rückstand auf Sieg. Als Seitingen gleich nach Wiederanspiel zum Ausgleich kam, hatte der Gast in der Folge leichte Vorteile. Am Ende versuchte Trossingen alles, um einen Zähler am Ort zu halten.