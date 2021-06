Fronleichnam trotz Corona mit Blumenteppich

Ein farbenprächtiges Bild bot sich an Fronleichnam in Durchhausen. Der Himmel strahlte in frisch geputztem Frühsommerblau und hatte sich zur Feier des Tages ein paar watteweiße Wölkchen ans Revers gesteckt.

Die Sonne tupfte fröhlich ihre Strahlen auf Pfarrer Thomas Schmollinger mit seinen Ministranten und die Fahnenabordnungen der Vereine vom Fanfarenzug, Sportverein, Gesangverein und Radfahrverein, während die Kirchenbesucher bereits im Innern der Kirche auf den Beginn des Gottesdienstes warteten. Vor der Kirche hatte der Kirchengemeinderat einen Fronleichnams-Altar aufgebaut und davor lag, wie es Brauch ist zu Fronleichnam, ein wunderschöner liebevoll gestalteter Blumenteppich: „Gott ist Licht“. Coronabedingt konnte dieses Jahr keine Prozession stattfinden.

Bereits am Vortag hatte sich das KIGO-Team zusammengefunden und unter der Leitung von Bettina Schrenk wurde der Blumenteppich gelegt. Ergänzt wurde das „große“ Bild von kleinen Blumenbildern in „Pizzaschachteln“, welche Kinder gemeinsam gestaltet haben. Auch die Monstranz kam zum Einsatz. Die Monstranz zeigt in einem der Sonnenscheibe nachgebildeten Strahlenkranz mit Edelsteinen die Hostie. Der Begriff Monstranz kommt vom lateinischen monstrare, zeigen.

Für die Seelsorgeeinheit Trossingen wird im jährlichen Wechsel mit Gunningen Fronleichnam in Durchhausen gefeiert. Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten weltweit durch Katholiken mit Gottesdienst und Prozessionen gefeiert. In acht Bundesländern in Deutschland können sich Menschen über einen gesetzlichen Feiertag freuen. Seine Bedeutung ist nur wenigen bekannt und hat nichts mit einem Leichnam zu tun. Es wird die leibhaftige Gegenwart Christi beim Abendmahl gefeiert. Eingeführt wurde das Fest nachdem vor über 800 Jahren einer Nonne im Traum der Mond als schwarzer Fleck erschienen war. Dies wurde als fehlendes Kirchenfest gedeutet. Im Jahr 1264 befahl Papst Urban der Gesamtkirche jedes Jahr eine Fronleichnamsfeier auszurichten. Dominikanermönche trugen den Brauch in die ganze Welt und im Laufe der Jahre wurden die Festlichkeiten immer umfassender und prächtiger mit prunkvollen Umzügen, Stationen, Segensspenden und aufwändigen Blumenteppiche.