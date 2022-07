Fritz-Erler-Schule verabschiedet Kaufleute ins Berufsleben

An der Kaufmännischen Berufsschule der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen wurden bei einer Abschlussfeier 142 Auszubildende von Schulleiter Rainer Leuthner und dem Leiter der Kaufmännischen Berufsschule Markus Pluskat in das Berufsleben verabschiedet. 46 Auszubildende haben Preise oder Belobigungen bekommen und dem „Unterricht unter Pandemiebedingungen“ somit erfolgreich getrotzt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Auszeichnung der Schulbesten konnte an drei Prüflinge verliehen werden. Angelina Weber von der Firma Aesculap AG, Franziska Stehmer von den Stadtwerken Tuttlingen und Lukas Tschaut von der Gebrüder Martin GmbH & Co. KG erreichten jeweils einen Schnitt von 1,1. Sie erhielten als Anerkennung ihrer herausragenden Leistungen an der Kaufmännischen Berufsschule einen Preis des Freundeskreises der Fritz-Erler-Schule.

Die Anzahl der Absolventen, Preisträger und der Belobigungen zeige, dass die Corona-Krise von den Absolventen zumindest schulisch erfolgreich bewältigt wurde, heißt es in der Mitteilung weiter. Aktuell legen die angehenden Kaufleute noch ihre fachpraktischen Prüfungen an der Industrie- und Handelskammer ab.

Die erfolgreichen Auszubildenden und ihre Ausbildungsbetriebe, die einer Veröffentlichung zustimmen:

Bankkaufleute: Saniye Akin, Trossingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Henrik Berchtold, Mühlheim a.d.D., Kreissparkasse Tuttlingen; Mario Denzel (Lob), Tuttlingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG; Maja Desnica, Tuttlingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG; Ayca Er, Schramberg, Kreissparkasse Tuttlingen; Kate Esslinger, Trossingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Laura Fuchs, Trossingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Polina Korovin, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Julian Alexander Menger (L), Seitingen-Oberflacht, Kreissparkasse Tuttlingen; Sibel Öztürk, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Leonardo Schillaci (L), Mühlheim, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG; Vanessa Schneider, Talheim, Kreissparkasse Tuttlingen; Bilal Tortulu (L), Aldingen, Kreissparkasse Tuttlingen

Kaufleute im Groß- und Außenhandel: Julia Bekavac (Lob), Tuttlingen-Nendingen, Tekno-Medical GmbH; Bayram Cagdas, Mengen, Reisser AG; Kazim Canbolat, Tuttlingen, Sikla GmbH; Davide Christian Cristaldi, Tuttlingen, Gimmi GmbH; Kenan Demir, Tuttlingen, Ernst Lorch KG; Julia Dowatz (Preis), Tuttlingen, Medicon eG; Adrian Drescher, Tuttlingen, Messner GmbH & Co. Holzzentrum; Linus Feger, Fridingen, Stark Baustoffe GmbH; Lasse Fuchs, Fridingen, Amnotec International Medical GmbH; Pia Michelle Kaufmann (Lob), Tuttlingen, VITO AG; Anton Kloster, Denkingen, Lutzeier GmbH + Co. KG; Artem Krum, Tuttlingen, Farbtex GmbH & Co. KG; Marie Maurer, Balgheim, Autohaus Klaiber GmbH; Maximilian Mazzola, Tuttlingen, VITO AG; David Mutzhaus, Tuttlingen, VITO AG; Anna Lena Perazic, Tuningen, PSM Medical Solutions; Devina Ros, Wurmlingen, Arli GmbH; Nina Scheit (P), Neuhausen ob Eck, Gebrüder Martin GmbH & Co. KG; Celina Lara Stephan, Tuttlingen, Niklaus Baugeräte GmbH; Lucas Tschaut (P), Immendingen, Gebrüder Martin GmbH & Co. KG; Patrick Wolf, Tuttlingen, Messner GmbH & Co. Holzzentrum

Industriekaufleute: Klasse W3KI1: Janik Bornkamp (Lob), Fridingen, Ackermann Instrumente; Alina Brendel (Preis), Meßkirch, Aesculap AG; Carolin Brugger (L), Dürbheim, KARL STORZ SE & Co. KG; Fabio Diesenberger (L), Mühlheim, KARL STORZ SE & Co. KG; Jennifer Dussling (L), Epfendorf, Rieker Schuh GmbH; Meike Faller (L), Radolfzell, Aesculap AG; Sara Geiger (L), Aldingen, KARL STORZ SE & Co. KG; Aykut Gülecer, Tuttlingen, Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG; Laura Harich (P), Aldingen, Henke-Sass, Wolf GmbH; Sunaj Iseni, Tuttlingen, Rieker Schuh GmbH; Marijana Jozinovic, Gunningen, KARL STORZ SE & Co. KG; Lorena Keul (P), Bubsheim, SCHAKO Ferdinand Schad KG; Isabelle Kofler (L), Moos, Gebrüder Martin GmbH & Co. KG; Annalin Krall (P), Mühlingen, Rieker Schuh GmbH; Isuf Latifi (L), Rottweil, Aesculap AG; Leonie Löffler (P), Unadingen, Aesculap AG; Stefanie Posavac (L), Rietheim-Weilheim, KARL STORZ SE & Co. KG; Arian Ramizi (L), Tuttlingen, Aesculap AG; Helen Rosin (L), Meßkirch, KARL STORZ SE & Co. KG; Robin Schuhmacher (L), Spaichingen, KARL STORZ SE & Co. KG; Ann-Kathrin Soenke (P), Sentenhart, Aesculap AG; Ruben Teufel, Mühlheim a.d.D., Ackermann Instrumente; Angelina Weber (P), Emmingen-Liptingen, Aesculap AG; Katharina Weckerle, Tengen, Rieker Schuh GmbH

Klasse W3KI2: Vivien Bareiß, Rottweil, Marquardt GmbH; Julia Beck (Preis), Leibertingen, Chiron Group SE; Marie Fritsche, Rietheim-Weilheim, Geomed Medizin-Technik GmbH & Co. KG; Theresa Fuchs (P), Eigeltingen, Atlantic Zeiser Coesia GmbH; Philipp Funke (P), Orsingen-Nenzingen, Atlantic Zeiser Coesia GmbH; Madlen Hahn, Deißlingen, Eugen Forschner GmbH; Lea Halbritter (P), Aldingen, GERO GmbH; Anita Kataev (Lob), Spaichingen, Storz & Bickel GmbH; Hendrik Mann, Tuttlingen, Fetzer Medical GmbH & Co. KG; Alina Moor, Aldingen, Hengstler GmbH; Jana Renner (L), Tuttlingen-Nendingen, Marquardt GmbH; Adrian Riedmaier (L), Sauldorf, Binder GmbH; Evelyn Schal, Wehingen, GERO GmbH; Piet Schröder (L), Trossingen, Smith & Nephew; Laura Sperle, Emmingen-Liptingen, Rudolf Storz GmbH; Franziska Maria Stehmer (P), Meßkirch, Stadtwerke Tuttlingen GmbH; Nadine Werner, Wurmlingen, Solidschuhwerk GmbH; Marco Zimmermann, Stockach, Simeon Medical GmbH & CO. KG

Klasse W3KI3: Bianca Eugenia Asofroniei, Aldingen, Allgaier Instrumente GmbH; Elisa Boos, Buchheim, Rudolf Medical GmbH & Co. KG; Jana Braun (Lob), Buchheim, Henke-Sass, Wolf GmbH; Felix Buhl (Preis), Orsingen-Nenzingen, Zeiser GmbH; Lars Burgert, Geisingen-Aulfingen, RumA Reinigungstechnik, Zentrifugen- und; Sandro Ehler, Tuningen, Tontarra Medizintechnik GmbH; Jessica Greb, Neuhausen ob Eck, Türk + Hillinger GmbH; Alissa Klein, Wurmlingen, Rieker Schuh GmbH; Wendy Kuhn, Kreenheinstetten, SCHAKO Ferdinand Schad KG; Anna Mader, Emmingen-Liptingen, Storz am Mark GmbH; Valeria Muschkeew, Trossingen, Hilzinger-Thum GmbH; Vanessa Samsurin, Schaffhausen, Eugen Forschner GmbH; Jasmina Stepani (L), Geisingen, Leukhardt Schaltanlagen GmbH; Valentina Tutaj, Tuttlingen, Tontarra Medizintechnik GmbH; Korab Vokshi, Immendingen, Leukhardt Schaltanlagen GmbH; Lea Wagner, Aldingen, J. Friedrich Storz Verkehrswegebau; Lara Wienecke (P), Hausen ob Verena, Eugen Forschner GmbH; Melanie Winterholler, Gunningen, Rudolf Storz GmbH

Fachkraft für Lagerlogistik: Katerina Algerino (Preis), Trossingen, Aesculap AG; Maurice Angst, Oberndorf, Plocher Möbelelemente GmbH; Luca Glückler, Irndorf, KARL STORZ SE & Co. KG; Nicole Horvath, Spaichingen, Marquardt GmbH; Luisa Kallwa, Tuttlingen, Storz & Bickel GmbH; Efsa Kaplan, Tuttlingen, Marquardt GmbH; Funda Neziroglu, Spaichingen, Ackermann Instrumente; Michelle Nowatzki, Tuttlingen, Aesculap AG; Hermann Viktor Repp, Neuhausen, KARL STORZ SE & Co. KG; Samuel Schortz, Vöhringen, Sülzle Nutzeisen GmbH; Adem Selimi (Lob), Wehingen, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG; Marius Sommer (L), Bösingen, Riess GmbH & Co. KG; Philipp Sprung, Tuttlingen, Eickemeyer; Fabio Testa, Tuttlingen, Messner GmbH & Co. Holzzentrum; Raphaela Ulrich, Tuttlingen, Simeon Medical GmbH & CO. KG

Fachlagerist (m/w/d): Dominik Felix Nastold, Spaichingen, Gebrüder Weiss GmbH; Lucas Solmen, Wehingen, Gruner AG; Abubakar Emran Suso, Dunningen, better print production GmbH

Kaufleute im Einzelhandel: Celina Caraggiu, Tuttlingen, Edeka-Aktiv-Markt Beha; Alexandra Denk, Wehingen, Netto; Marc Anthony Dragomir, Tuttlingen, TTL Tapeten Teppichbodenland; Corinna Eckart, Immendingen, Milkau Lebensmittelmärkte Geisingen e.K; Nico Eicker, Emmingen-Liptingen, ahg Autohandelsgesellschaft mbH; Sina Fanizzi, Tuttlingen, Edeka-Aktiv-Markt Beha; Leonie Faßbinder, Fridingen, Aldi GmbH & Co. KG; Janine Gashi, Geisingen, Edeka Aktivmarkt Milkau; Vanessa Gashi, Tuttlingen, REWE Markt GmbH; Marina Khegemann, Tuttlingen, Hennes & Mauritz B.V. & Co. KG; Kevin Lackner (Lob), Tuttlingen, Modepark Röther; Selinay Dudu Mizrak, Spaichingen, EURONICSXXL-Mega Company; Alexander Müller, Dürbheim, Milkau Lebensmittelmärkte Geisingen e.K; Elifnur Özdemir, Tuttlingen, Aldi GmbH & Co. KG; Martin Reitze, Irndorf, Fressnapf Tuttlingen; Selvanur Sakir, Tuttlingen, Aldi GmbH & Co. KG; Nina Ströbel, Bärenthal, BCT Schuhhandel GmbH; Leon Wegner, Wurmlingen, Hagebaumarkt Tuttlingen GmbH & Co. KG; Adler Modemärkte AG; Sergen Yildirim, Aldingen, Kaufland Spaichingen

Verkäufer (m/w/d): Jessica Babutski, Tuttlingen, Intersport Butsch; Jessica Filipp, Bad Dürrheim, ARAL-Center; Levin Oberroithner, (Preis) Tuttlingen, ARAL-Center; Celina Prestor, Tuttlingen, REWE Deutscher Supermarkt KGaA; Chiara Riedel, Aldingen, Netto; Milkau Frischecenter KG; Esra Yazan, Fridingen, Aldi GmbH & Co. KG