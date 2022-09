Fritz-Erler-Schule verabschiedet 200 Jahre Lehrtätigkeit in den Ruhestand

Zum neu anstehenden Schuljahr sind in einer Feierstunde der Fritz-Erler-Schule in Tuttlingen sieben Lehrkräfte in den Ruhestand verabschiedet worden. In Summe haben sie mehr als 200 Jahre lang unterrichtet, wie Thomas Postatny, stellvertretender Leiter der Schule, mitteilt. Schulleiter Rainer Leuthner bedankte sich bei den Kolleginnen und Kollegen für das jahrelange Engagement und machte deutlich, dass sich die verabschiedeten Lehrkräfte während ihres Berufslebens den Schülerinnen und Schülern und der Fritz-Erler-Schule verpflichtet sahen und daher oftmals ihre persönlichen Interessen hinten anstellten.

Alle sieben Lehrkräfte unterrichteten bereits an der Helene-Lange-Schule oder der Kaufmännischen Schule am Berufsschulcampus, welche zusammengelegt wurden und seit 2008 als „Fritz-Erler-Schule“ bekannt sind, sagt Postatny.

Lehrerin Evi Wörner kam im Jahr 2000 an die Helene-Lange-Schule und unterrichtete überwiegend an der Berufsfachschule für Hauswirtschaft Ernährungslehre und die praktische Nahrungszubereitung. Sie prägte über Jahrzehnte die „hauswirtschaftliche Kultur“ der Fritz-Erler-Schule.

Patricia Vetter kam ein Jahr später ebenfalls an die Helene-Lange-Schule und war schon vorher als Lehrkraft tätig. Sie unterrichtete vorwiegend Deutsch und hauswirtschaftliche Fächer an der Berufsfachschule.

Adi Prasser begleitete Generationen von Schülern und Schülerinnen, die sich für „Französisch als Fremdsprache“ entschieden und war seit 1985 im Schuldienst der Kaufmännischen Schule. 1995 wurde sie Postatny zufolge ins Beamtenverhältnis übernommen und 2002 zur Oberstudienrätin befördert. Sie gestaltete als Fachschaftsvorsitzende für „romanische Sprachen“ jahrelang den Fremdsprachenunterricht. Mit ihrem Hauptfach Deutsch unterrichtete sie vor allem am Beruflichen Gymnasium, an dem sie in den letzten Jahren auch als Oberstufenberaterin tätig war und viele hundert Schülerinnen und Schüler zum Abitur begleitete.

Karin Machner war seit 1990 an der Kaufmännischen Schule in Tuttlingen als Lehrerin für Deutsch und Geschichte mit Gemeinschaftskunde aktiv. 2005 wurde auch sie zur Oberstudienrätin ernannt und übernahm 2007 die Leitung des Kreismedienzentrums in Tuttlingen. Seit dieser Zeit unterrichtete sie vorwiegend an der Kaufmännischen Berufsschule Deutsch und Gemeinschaftskunde.

Wolfgang Immer lehrt seit 1986 an der Kaufmännischen Schule und wurde 1997 zum Oberstudienrat befördert. Herr Immer unterrichtete Generationen von Schülerinnen und Schüler in den Fächern „Physik“ und „Sport“. Er unterstützte parallel jahrelang die Visualisierungstechniken im Schulbetrieb, teilt Postatny mit.

Susanne Ehrlich ist seit 1988 im Schuldienst und wurde 1996 an die Kaufmännische Schule nach Tuttlingen versetzt. Ihre Lehrtätigkeit konzentrierte sich auf die Fächer Chemie und Biologie. Ihr Ehegatte Sigfried Ehrlich wurde bereits letztes Schuljahr als jahrzehntelanger Chemielehrer an der Fritz-Erler-Schule verabschiedet und beide sehen nun einem gemeinsamen Ruhestand entgegen.

Marianne Rumig-Rausch unterrichtete seit 1998 zunächst an der Kaufmännischen Schule die Fächer Deutsch und Geschichte mit Gemeinschaftskunde. Sie war für den Personalrat tätig und jahrelang Beauftragte für Chancengleichheit, so Postatny. Als Fachschaftsvorsitzende für Geschichte und Gemeinschaftskunde musste sie inhaltlich viele gesellschaftliche Veränderungen fachlich begleiten. Als Kulturbeauftragte öffnete sie vielen Künstlergruppen und Theaterstücken die Türen der Fritz-Erler-Schule.

Schulleiter Herr Leuthner wünschte den Pensionärinnen und Pensionären einen guten Übergang in die neue Lebensphase, vor allem aber eine gesunde und schöne „lange Ferienzeit“.