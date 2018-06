Fritz-Erler-Schule verabschiedet 130 junge Kaufleute

An der Kaufmännischen Berufsschule der Fritz-Erler-Schule Tuttlingen sind 130 Auszubildende bei einer Abschlussfeier vom Abteilungsleiter der Kaufmännischen Berufsschule, Markus Pluskat, verabschiedet worden. 69 Auszubildende erhielten Belobigungen oder Preise. Für die beste Prüfungsleistung bekam Julian Reichle, der von der Firma Aesculap zur Fachkraft für Lagerlogistik ausgebildet wurde, als ergänzende Anerkennung den Preis des Freundeskreises der Schule.

Der Abteilungsleiter der Kaufmännischen Berufsschule Markus Pluskat hob in seiner Ansprache die besondere Bedeutung dieses ersten Abschlusses hervor. Die Verabschiedung wurde von der Schulband unter ihrem Leiter Joachim Brenn musikalisch umrahmt.

Die erfolgreichen Auszubildenden und ihre Betriebe, die einer Veröffentlichung zustimmen:

Verkäufer (m/w), Klasse W2KE/1

Eric Ackermann, Spaichingen, Aldi GmbH & Co. KG, Donaueschingen, Belobigung; Dominik Besanowsky, Emmingen-Liptingen, Kaufland Tuttlingen; Roy Bronkal, Neuhausen, EDEKA HG Südwest mbH, Belobigung; Kerstin Denk, Wehingen, Aldi GmbH & Co. KG, Donaueschingen; Nico Dölker, Tuttlingen, Hagebaumarkt Tuttlingen GmbH & Co. KG; Angelina Katuncev, Emmingen-Liptingen, Modepark Röther, Tuttlingen, Belobigung; Saranda Rrustemaj, Emmingen-Liptingen, Aldi GmbH & Co. KG, Donaueschingen;

Verkäufer (m/w), Klasse W2KE/2

Laura Mukambaev, Dürbheim, MAKA GmbH Kaufhaus am Markt, Spaichingen; Sina Schlenker, Tuttlingen, denn's Biomarkt GmbH, Tuttlingen, Belobigung

Kaufmann im Einzelhandel (m/w), Klasse W3KE1

Lena Amann, Tuttlingen, Kaufland Tuttlingen; Belobigung; Ramazan Arli, Tuttlingen, Nahkauf Tuttlingen; Görkem Ay, Tuttlingen, Möbel Fetzer, Aldingen; Elena Buck, Spaichingen, Aldi GmbH & Co. KG, Donaueschingen; Samira Cosar, Rietheim-Weilheim, Modepark Röther, Tuttlingen; Caterina D'Avena, Bubsheim, Hagebaumarkt Tuttlingen, Belobigung; Danny Hulsch, Emmingen-Liptingen, ProJob gGmbH, Rottweil; Alexander Mauthe, Tuttlingen, Edeka Aktivmarkt Milkau, Geisingen; Stefan Mohr, Villingen-Schwenningen, Edeka Neukauf, Trossingen, Preis; Galina Reverret, Tuttlingen, KIK Textilien-u. Non Food GmbH, Tuttlingen, Belobigung; Harald Szasz, Spaichingen, Kaufland Spaichingen; Elias Wurster, Tuttlingen, Hagebaumarkt Tuttlingen

Bankkaufmann (m/w), Klasse W3BK

Vivian Buck, Spaichingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Belobigung; Laura Dümmel, Emmingen-Liptingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, Tuttlingen; Maxena Franco, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen, Belobigung; Anna Hartlieb, Aldingen, Kreissparkasse Tuttlingen, Belobigung; Anna-Lisa Huber, Mühlheim an der Donau, Raiffeisenbank Donau-Heuberg eG, Mühlheim, Belobigung; Enes Keskin, Tuttlingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Lara-Sophie Kirchner, Wurmlingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, Tuttlingen; Michael Lier, Deilingen, Kreissparkasse Tuttlingen; Ekaterina Mildenberger, Trossingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, Tuttlingen; Alexander Schmidt, Spaichingen, Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG, Tuttlingen, Belobigung

Kaufmann im Groß- und Außenhandel (m/w), Klasse W3KG

Marius Apro, Tuttlingen, Reisser AG, Tuttlingen-Möhringen, Belobigung; Maxim Devojno, Egesheim, Messner GmbH & Co. Holzzentrum, Wurmlingen, Belobigung; Henrik Frech, Königsheim, VITO AG, Tuttlingen, Preis; Alexander Hengstler, Gosheim, VITO AG, Tuttlingen, Belobigung; Vanessa Jung, Meßkirch, Reisser AG, Tuttlingen-Möhringen; Carolin Keller, Tuttlingen, VITO AG, Tuttlingen, Belobigung; Alexander Kreizer, Denkingen, R. Rauch GmbH, Spaichingen, Belobigung; Melissa Maurici, Spaichingen, KauPo Plankenhorn e.K., Spaichingen; Adrian Müller, Fridingen an der Donau, Gimmi GmbH, Tuttlingen, Belobigung; Benjamin Nestel, Fridingen an der Donau, Asanus Medizintechnik GmbH, Neuhausen, Belobigung; Larissa Petrowski, Tuttlingen, Knoblauch GmbH, Immendingen; Marianne Posehn, Wehingen, Papke-Verpackungstechnik GmbH, Mühlheim, Preis; Saskia Pschorn, Rietheim-Weilheim, Tekno-Medical GmbH, Tuttlingen-Nendingen; Samira Ramovic, Villingen-Schwenningen, Evonos GmbH & Co. KG, Tuttlingen; Alena-Lydia Rupp, Aldingen-Aixheim, VITO AG, Tuttlingen, Belobigung; Kristine Schmirer, Gosheim, Glashandelsgesellschaft, Tuttlingen; Sebastian Schödel, Trossingen, Stark Baustoffe GmbH, Tuttlingen; Davide Alessandro Sportelli, Tuttlingen, Eickemeyer, Tuttlingen; Emin Topcam, Spaichingen, Ermis MedTech GmbH, Tuttlingen; Lejla Tule, Tuttlingen, Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Maximilian Weiß, Mühlheim an der Donau, Euromaster, Tuttlingen, Belobigung; Camilla Zametica, Tuttlingen, Reisser AG, Tuttlingen-Möhringen, Belobigung

Industriekaufmann (m/w), Klasse W3KI/1

Patrick Adler, Tuttlingen-Möhringen, Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen, Belobigung; Sabrina Batista, Neuhausen, Markus Hipp Präzisionstechnik GmbH & Co, Kolbingen; Patricia Bausch, Immendingen-Ippingen, Rieker Schuh GmbH, Tuttlingen-Möhringen, Preis; Florent Berisha, Immendingen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen; Christina Demjanko, Brigachtal, Stadtwerke Tuttlingen GmbH, Belobigung; Dunya Farik Lawand, Tuttlingen, Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG, Rietheim-Weilheim; Dennis Grmas, Steißlingen, Rieker Schuh GmbH, Tuttlingen-Möhringen; Anika Hipp, Fridingen an der Donau, Anton Hipp GmbH Medical, Fridingen, Belobigung; Marius Kalmbach, Mühlheim an der Donau, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Larissa Kirchmann, Emmingen-Liptingen, Wolfgang Zepf Lasertechnik GmbH & Co. KG, Seitingen-Oberflacht; Emilia Alicja Klos, Spaichingen, Stadtwerke Tuttlingen GmbH, Preis; Melanie Kratt, Villingen-Schwenningen, Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen, Preis; Vanessa Kreuzer, Emmingen-Liptingen, Türk + Hillinger GmbH, Tuttlingen, Belobigung; Katja Ekaterina Kruglowa, Tuttlingen, Storz & Bickel GmbH & Co. KG, Tuttlingen; Nico Kurtz, Tuttlingen, Gebrüder Martin GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Marie Merz, Durchhausen, Rieker Schuh GmbH, Tuttlingen-Möhringen, Preis; Ricarda Reizner, Fridingen an der Donau, Lawton Medizintechnik GmbH & Co. KG, Fridingen, Belobigung; Madita Scheu, Fridingen an der Donau, Lawton Medizintechnik GmbH & Co. KG, Fridingen, Belobigung; Stefanie Schmidt, Neuhausen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Nicola Schreiber, Kolbingen, SCHAKO Ferdinand Schad KG, Kolbingen; Julia Sigg, Emmingen-Liptingen, Wandfluh GmbH Hydraulik + Elektronik, Emmingen, Preis; Carmen Stefan, Sauldorf, Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Preis; Hendrik Steinhart, Dürbheim, Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Tuttlingen

Industriekaufmann (m/w), Klasse W3KI/2

Max Berchtold, Konstanz, Aesculap AG, Tuttlingen, Belobigung; Lina Borowski, Kolbingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Belobigung; Julia Burbach, Eigeltingen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Preis; Nina Buri, Donaueschingen, Leukhardt Schaltanlagen GmbH, Immendingen, Belobigung; Katja Elsner, Mühlingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Tobias Faude, Fridingen an der Donau, Aesculap AG, Tuttlingen; Lolita Felde, Villingen-Schwenningen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen; Jasmin Gommeringer, Eigeltingen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Marvin Heinrich, Tuningen, Storz & Bickel GmbH & Co. KG, Tuttlingen, Preis; Nina Kammerer, Deißlingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Belobigung; Robin Keller, Emmingen-Liptingen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Lisa Klar, Niedereschach, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Preis; Alexander Müller, Krauchenwies, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Florian Ott, Donaueschingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Marleen Melinda Pfitzer, Villingen-Schwenningen, KARL STORZ SE & Co. KG, Tuttlingen, Belobigung; Rebecca Rebernig, Eigeltingen-Reute, Henke-Sass, Wolf GmbH, Tuttlingen; Gina Renner, Mühlingen, Storz am Mark GmbH, Emmingen-Liptingen, Preis; Laura Schalow, Meßstetten, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Sandra Schulze, Singen, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Carmen Steinmann, Wald, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Florian Streicher, Orsingen-Nenzingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Nicolas Weißhaar, Villingen-Schwenningen, Aesculap AG, Tuttlingen, Belobigung.

Fachlageristen (m/w), Klasse W2LOG

Aaron Czaplewski, Tuttlingen, TIM, Tuttlingen; Robin Esch, Spaichingen, Heppler GmbH, Spaichingen; Marcel Frech, Königsheim, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim; Robert Genne, Aldingen, Gebrüder Weiss GmbH, Aldingen; Linda Kardes, Balgheim, Werma Signaltechnik GmbH & Co. KG, Rietheim-Weilheim; Paolo Obinu, Rottweil, Birk KG, Rottweil

Fachkraft für Lagerlogistik (m/w), Klasse W3LOG

Melanie Batazan, Seitingen-Oberflacht, Sanacorp Pharmahandel GmbH, Tuttlingen, Belobigung; Sabrina Benks, Aldingen, Marquardt Logistik GmbH, Rietheim-Weilheim, Preis; Pascal D'Ambrosio, Radolfzell, Aug. Nothhelfer, Stockach; Kilian De Souza Heindel, Wurmlingen, Storz & Bickel GmbH & Co. KG, Tuttlingen; Jonas Fetzer, Spaichingen, Gebrüder Weiss GmbH, Aldingen; Edward Hardt, Egesheim, Marquardt Logistik GmbH, Rietheim-Weilheim, Preis; Shanygnen Iwan, Seitingen-Oberflacht, Sanacorp Pharmahandel, Tuttlingen; Nicola Lombardo, Owingen, Riess GmbH & Co. KG, Tuttlingen; Michael Medjimurec, Tuttlingen, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC., Tuttlingen; Julian Reichle, Krauchenwies, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Banu Saglik, Albstadt, Volz Gruppe GmbH, Deilingen, Belobigung; Roman Schorpp, Donaueschingen, Aesculap AG, Tuttlingen, Preis; Willi Schumacher, Reutlingen, Hans-Erich Gemmel & Co. GmbH, Tuttlingen; Patrick Steimer, Spaichingen, Hugger GmbH Spedition + Logistik, Aldingen; Claudio Truckenbrod, Emmingen-Liptingen, Karl Storz, Tuttlingen; Tobias Voigt, Rottweil, Haas Schleifmaschinen GmbH, Trossingen, Belobigung; Marisa Wolff, Schömberg, Volz Gruppe GmbH, Deilingen, Belobigung