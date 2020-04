Fritz-Erler-Schule für Neustart gerüstet

Nach fast sieben Wochen Schulunterbrechung beginnt ab Montag wieder der Unterricht. Allerdings unter Umständen, die es so wohl noch nie gab: „Ein Ort der Begegnung wird zum Ort des Ausweichens“, sagt Rainer Leuthner, Schulleiter der Fritz-Erler-Schule. Bis vor etwas mehr als einer Woche war in der Schule ein Corona-Testzentrum untergebracht. Die Räume wurden nach dessen Abbau grundlegend desinfiziert.

Einbahnstraßenschilder auf dem Boden, Verbotsschilder an den Türen, wer sich in der Fritz-Erler-Schule wie im Straßenverkehr fühlt, liegt nicht ganz falsch. Denn es gelten klare Regeln, wie sich die Schüler als auch die Lehrkräfte im Schulgebäude zu verhalten haben.

„Wir erwarten ab kommender Woche etwa 500 Schüler zurück“, erklärt Leuthner. Dabei handelt es sich zunächst um die Abschlussklassen. Die 23 Prüfungsklassen sollen nun in den Haupt- und Prüfungsfächern auf ihre Abschlüsse vorbereitet werden. Denn am 18. Mai beginnen die Prüfungen: „Dann geht es Schlag auf Schlag. Jeden Tag stehen Prüfungen an.“

Die Fritz-Erler-Schule hat frühzeitig in die digitale Ausstattung investiert – ein Glücksfall in Zeiten des Kontaktverbots.So konnte der Austausch zwischen Lehrern und Schüler in virtuellen Klassenzimmern und Online-Sprechstunden ersatzweise stattfinden. Dennoch dürfe man sich keine Illusionen über die sozialen Folgen der Corona-Epidemie machen: „Mit zehn Prozent der Schüler haben wir keinen Kontakt mehr. Die erreichen wir nicht“, bedauert der Schulleiter.

Welche Maßnahmen hat sich die Fritz-Erler-Schule also ausgedacht, um den Schulbetrieb unter dem Diktat der Corona-Pandemie wieder starten zu lassen? Das Betreten des Schulgebäudes erfolgt ausschließlich über den Haupteingang. Das Verlassen geht nur über die Evakuierungstreppe im zweiten Stock. Das Prinzip: ein Eingang, ein separater Ausgang. Im Gebäude ist nur der Weg in eine Richtung gestattet. Ähnlich wie im Kreisverkehr.

Die Schüler sind per Rundbrief angehalten worden, selbst für eine Mund-Nasen-Bedeckung zu sorgen. Die Schule hat nur rund 50 FFP2-Masken vorrätig. Rektor Leuthner ist aber optimistisch und setzt darauf, dass „die jungen Leute schon eine Maske haben“. Des Weiteren stehen in jeder Etage Desinfektionsspender. „Da mussten wir ganz schön kreativ werden“, meint Andreas Zuhl, Leiter des Amts für Kämmerei und Gebäudemanagement des Landratsamts Tuttlingen. Denn wer hat in diesen Zeiten schon Desinfektionsspender? „Wir sind bei einem regionalen Schlosser fündig geworden“, so Zuhl.

Insgesamt sieht sich die Fritz-Erler-Schule gut gerüstet. Auch die Handwaschbecken, die in jedem Klassenzimmer standardmäßig sind, sollten voll benutzbar sein. Hausmeister Ergin Puce rechnet vor: „Ein Seifenspender kann 400-mal gedrückt werden, der Papiertuchspender hat 200 Einheiten.“ Und wenn die Seife mal ausgeht? „Dann hole ich Neue“, meint Puce grinsend.

Für Vorrat ist gesorgt, auch beim neuen Sammelobjekt Toilettenpapier. Darüber hinaus werden häufig benutzte Flächen wie Türgriffe, Lichtschalter und Handläufe täglich desinfiziert. Auch mit der Reinigungsfirma hat man eine deutlich höhere Taktung vereinbart. „Das ist der zweite Teil des Hygienekonzepts, der erste war die komplette Reinigung nach dem Testzentrum“, erklärt Andreas Zuhl.

Wie läuft nach der Erstversorgung also nun die Bildungsversorgung ab? „Der Unterricht findet in zwei Blöcken statt“, führt Rektor Leuthner aus. „Die einen sind morgens von halb acht bis halb eins dran, die zweite Schicht kommt dann ab halb zwei.“ Auch die Klassenräume sind ausgedehnt.

„Wir haben in jedem Klassenzimmer die Tische und Stühle halbiert, um die Abstandsregelung einzuhalten“, erklärt der Hausmeister. Statt 30 Schülern befinden sich nun also 15 Schüler in einem Raum. Auch die Klassen werden geteilt. „Der eine Teil hat zum Beispiel Englisch, und nebenan hat der andere Teil der Klasse Mathematik. Danach wird gewechselt“, so Leuthner. Dabei bleibe die Klasse stets im selben Klassenzimmer.

Pausen gibt es so nicht mehr. Jeder Lehrer entscheidet selbst, wann dafür der beste Zeitpunkt ist, abhängig davon, wenn Platz auf dem Schulhof ist. Auch ein Stau auf den Toiletten muss vermieden werden. Nur eine Person gleichzeitig darf sich in den Räumen aufhalten. Die anderen müssen davor mit 1,5 Meter Abstand in der Schlange warten. Pressieren darf es da nicht.