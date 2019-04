Frittlingen will Siegesserie gegen Kolbingen fortsetzen

Am 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 haben die beiden an der Spitze stehenden Mannschaften Heimrecht. Spitzenreiter FSV Schwenningen erwartet die zuletzt schwächelnde SC 04-Reserve und der Zweite, SV Tuningen, ist Gastgeber im Baar-Duell gegen den SV Seitingen-Oberflacht. Der SV Renquishausen ist Gast bei Fatihspor Spaichingen. Bereits am Samstag erwartet die Spielgemeinschaft Fridingen/Mühlheim den SV Wurmlingen. Der VfL Nendingen ist spielfrei.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Wurmlingen (Sa., 13.30 Uhr/Vorrunde 3:2). Der SV Wurmlingen wird am Samstag auf dem Ettenberg die Vorrundenniederlage ausbügeln wollen. Die SG gilt als heimstark und zeigte sich zuletzt in Egesheim in guter Form.

SV Tuningen – SV Seitingen-Oberflacht (So., 15 Uhr/1:2). In Tuningen treffen zwei Gewinner des 20. Spieltags aufeinander. Für die Tuninger spricht nicht nur der Heimvorteil, sondern auch der zweite Tabellenplatz. Die Platzherren sind mit einer verstärkten Mannschaft nach der Winterpause aufgetreten und gehen als Favorit ins Spiel.

TV Wehingen – SpVgg Trossingen II (0:6). Der TV Wehingen sitzt auf dem Relegationsplatz. Mit einem Heimsieg könnte man, eine Fatihspor-Niederlage vorausgesetzt, davon wegkommen. Die Trossinger Reserve hat zuletzt 0:5 verloren.

FSV Schwenningen – SC 04 Tuttlingen II (4:4). Zuletzt war die 04-Reserve personell nicht auf Rosen gebettet. Der Tabellenführer FSV Schwenningen wird dies ausnutzen wollen. Schon eine knappe Niederlage wäre für die 04er ein Achtungserfolg.

FC Frittlingen – SV Kolbingen (3:1). Die Frittlinger scheinen im Aufwind. Sie haben drei Partien hintereinander gewonnen. Der SVK hat zuletzt daheim verloren und gilt in Frittlingen als Außenseiter.

FSV Denkingen – SV Egesheim (4:1). In Denkingen dürfte es für das Schlusslicht SV Egesheim nichts zu erben geben. Der FSV Denkingen hat die letzten vier Spiele nicht verloren. Mit einem Sieg in Denkingen würde der SVE dem VfL Nendingen die rote Laterne wieder in die Hand drücken.

FV Fatihspor Spaichingen – SV Renquishausen (1:4). Fatihspor muss nach wie vor um den Klassenerhalt zittern. Ob es gegen den SV Renquishausen zu einem Punkt reicht, ist fraglich. Der Gast reist mit dem Top-Torjäger der A 2 an.