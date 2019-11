Frittlingen will Plätze tauschen, Trossingen will das nicht

In der Fußball-Kreisliga A 2 steht am Sonntag der vorletzte Vorrundenspieltag an. Die führenden Mannschaften vom FSV Denkingen und dem SV Tuningen stehen vor lösbaren Hausaufgaben. Selbst bei eventuellen Niederlagen bleiben die Top-Plätze auf jeden Fall erhalten. Der FV Fatihspor Spaichingen ist spielfrei.

FC RW Reichenbach – BSV 07 Schwenningen (Sa., 14.30 Uhr). Wenn der Bezirksliga-Absteiger aus Schwenningen den Kontakt nach vorne nicht verlieren will, muss er in Reichenbach punkten. Das scheint nicht unmöglich. Denn der FCR hat schon drei Heimspiele verloren.

FC Frittlingen – SpVgg Trossingen II (So., 14.30 Uhr). Für beide Teams ist dies ein richtungsweisendes Spiel. Frittlingen kann mit einem Heimsieg den Abstiegsplatz ver- und ihn der Trossinger Reserve überlassen. Zuletzt hat die SpVgg daheim gewonnen und der FCF pausiert.

SV Kolbingen – SC 04 Tuttlingen II. Die beiden Teams nehmen derzeit Rang vier und fünf ein. Der SVK will daheim die unerwartete Niederlage in Trossingen ausbügeln. Tuttlingen hat zuletzt 0:4 gegen Tabellenführer Denkingen verloren.

FSV Denkingen – SV Wurmlingen. Der Erste geht daheim gegen Wurmlingen als Favorit auf den Platz. Die Gastgeber stellen mit dem jungen Lukas Dressler den besten Torjäger, der am Sonntag den 14. Treffer folgen lassen will.

SV Tuningen – SV Seitingen-Oberflacht. Denkingens Verfolger Tuningen will im Baar-Derby in der Erfolgsspur bleiben. Beim Gast ist etwas Sand im Getriebe. Seitingen-Oberflacht muss schon eine gewaltige Leistungssteigerung hinlegen, wenn das Team in Tuningen etwas holen will.

SG Durchhausen/Gunningen – SG Fridingen/Mühlheim. Zuletzt zeigte die Leistungskurve der Gastgeber nach oben, die vom Gast nach unten. Daheim in Durchhausen wollen die Hausherren ohne Niederlage bleiben.

SV Schörzingen – TV Wehingen. Schlusslicht Schörzingen geht gegen den TVW als Außenseiter auf den Platz. Da wäre schon ein Unentschieden ein achtbares Ergebnis.