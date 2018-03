Frittlingen-Neufra holt wichtige Punkte im Abstiegskampf

Die Reserve der HSG Rottweil hat sich in der Handball-Bezirksklasse Männer mit einem überlegenen Heimsieg gegen Ostdorf/Geislingen II bis auf einen Punkt an Tabellenführer Spaichingen herangekämpft. Im Verfolgerduell setzte sich die Reserve der HSG Baar sicher gegen Aixheim II durch. Wichtige Punkte im Abstiegskampf verbuchte der Vorletzte Frittlingen-Neufra durch den Heimsieg gegen Rietheim-Weilheim II. Winterlingen-Bitz festigte mit einem Auswärtssieg bei Schömberg II seine Mittelfeldposition.

HSG Frittlingen-Neufra – HSG Rietheim-Weilheim II 30:27 (18:14). In diesem kampfbetonten Spiel, das von vielen Zeitstrafen geprägt war, erwischten die Gastgeber den besseren Start und führten schnell mit 3:0. Die Gäste kämpften sich aber heran und gestalteten die Partie bis zum 11:10 in der 21. Minute offen. Bis zur Pause baute Frittlingen-Neufra den Vorsprung dann auf vier Tore aus. Nach dem Wechsel spielten die Gastgeber druckvoll weiter und so war beim 24:17 in der 47. Minute die Vorentscheidung gefallen. Beste Torschützen: F-N: Tim Flaig 9, Lukas Müller 7/5; R-W: Sebastian Schneck 6/2, Noah Faude 6.

HSG Baar II – TV Aixheim II 24:19 (8:9). Die erste Hälfte war geprägt von starken Abwehrreihen und so gelang der HSG Baar II erst in der fünften Minute das erste Tor zum 1:0. Bei wechselnder Führung konnte sich dann bis zur Halbzeit keine Mannschaft Vorteile erspielen. Daran änderte sich auch nach dem Wechsel zunächst nichts und bis zum 16:14 in der 46. Minute war die Partie offen. Dann bauten die Gastgeber den Vorsprung auf vier Tore aus und ließen sich die Führung nicht mehr nehmen. Beste Torschützen: HSG: Luca Moosmann 6/5, Fabian Klein 5; TVA: Marius Mauch 5/3.

TG Schömberg II – HWB Winterlingen-Bitz 19:28 (10:12). In der ersten Hälfte war es ein Spiel auf Augenhöhe. Die Gäste hatten jedoch von Beginn an die Nase immer knapp vorne. Nach dem Wechsel hatte der HWB eine starke Phase und zog mit einem 5:0-Lauf auf 11:18 davon. Die Schömberger kämpften sich bis zur 49. Minute wieder auf zwei Tore heran. In der Schlussphase hatten die Gäste die größeren Reserven und setzten sich sicher durch. Beste Torschützen: TGS: Frank Eha 5/3; HWB: Aaron Kern 7, Lewin Schaudt 6.

HSG Rottweil II – HK Ostdorf/Geislingen II 50:32 (26:13). In einem Spiel mit zwei schwachen Abwehrreihen taten sich die Rottweiler nur in der Anfangsphase schwer. Nach dem 12:10 in der 14. Minute hatten die Gastgeber aber alles im Griff und bauten die Führung bis zur Halbzeit auf 13 Tore aus. Auch nach dem Wechsel waren die Gäste nie in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu geben. Beste Torschützen: HSG: Elias Honer 9/3, Marvin Alf 8, Christopher Alf 7; HK: Tobias Stengel 9/2.