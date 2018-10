Die Mitglider des Möhringer Obst- und Gartenbauvereines haben am Samstag ihr Apfelfest veranstaltet. Dazu gibt es immer frisch gepressten Apfelsaft und Zwiebelkuchen, wie auch Kaffee und Zwetschgen- sowie Apfelkuchen aus heimischem Obst und einige Torten.

Der stellvertretende Vorsitzende, Andreas Speichinger, presste an diesem Nachmittag die angelieferten Äpfel frisch und stellte damit Apfelsaft her. Dabei konnten die interessierten Gäste zusehen. Das machen die Mitglieder des Möhringer Obst- und Gartenbauvereines, allen voran ihr Vorsitzender, Günther Martin, auch immer wieder in Schulen und Kindergärten, um den Kindern zu zeigen, wie der Apfelsaft entsteht und für was das heimische Obst Verwendung findet.

Bei schönem Herbstwetter ließen es sich die Gäste beim Apfelfest schmecken und schmunzelten dabei über so manche Anekdote von früher.