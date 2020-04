Frische Brötchen direkt ans Auto: Die Corona-Krise macht erfinderisch

Brötchen zum Mitnehmen – das klingt zunächst nach einem ganz normalen Bäckereibesuch. Wenn der Kunde aber diesen Einkauf tätigen kann, ohne dass er dafür sein Fahrzeug verlassen muss, entsteht daraus eine Dienstleistung, die in Tuttlingen in einer Bäckerei bisher einmalig ist. Dieses Angebot hat die Meisterbäckerei Schneckenburger mit einem Drive-in in der Tuttlinger Nordstadt geschaffen.

Die Markierungen und Schilder für die Ein- und Ausfahrt an der Rudolf-Diesel-Straße sind unübersehbar. Edita Valaitiene, Mitarbeiterin der Bäckerei, steht am Schalter bereit, die Brötchen und viele weitere Teigwaren warten auf die Kunden. Seit Dienstag nutzen die Fahrzeuglenker die Gelegenheit, ohne auszusteigen in den Genuss frischer Brötchen zu kommen. Verpackt als „Pop up – Drive in“ bietet Schneckenburger das neue Angebot wegen der Corona-Krise an.

Das wird angenommen, wie Mitarbeiterin Edita Valaitiene feststellt, als sie das nächste Auto einfahren sieht. Hinter dem Steuer sitzt die Tuttlingerin Silvia Wald. Sie geht auf einer großen Tafel die Angebote der Bäckerei durch. Verschiedene Brote, Snacks, weitere Teigwaren oder bereits zusammengestellte Pakete gibt es abzuholen. Silvia Wald überlegt nicht lange, sie weiß bereits was sie haben möchte. Am Schalter angekommen, lässt sie die Fensterscheibe herunter und bestellt. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt sie: „Ich finde das Angebot klasse. Es fehlt hier an nichts und die Bedienung ist richtig flott.“ Wald nimmt ihre Bestellung entgegen und legt sie auf den Beifahrersitz. Die Zahlung ist innerhalb weniger Sekunden passiert. Der ganze Einkauf dauert somit nur rund zwei Minuten. „Praktisch“, sagt sie.

Geschäftsführer Marc Schneckenburger steht daneben und beobachtet die Abwicklung. Er zeigt sich überaus positiv von der Umsetzung und von der Resonanz. Bereits am Eröffnungstag des Drive-in am Dienstag habe er rund 60 Fahrzeuge registriert. „Am Tag darauf waren es nahezu doppelt so viele“, weiß er.

Mit einem Drive-in liebäugelte Marc Schneckenburger schon länger. Die Umsetzung sei allerdings durch die Corona-Krise ein Anlass und damit „sehr spontan“ gewesen, sagt Schneckenburger, während er den nächsten Kunden begrüßt, der zum Schalter fährt. „Uns fehlt einiges an Umsatz aufgrund der Schließung unserer Café-Bereiche wegen der Corona-Krise. Und da wir dieses Gebäude und den Platz ohnehin angemietet hatten, haben wir die Idee eines Drive-in innerhalb einer Woche verwirklicht“, sagt er. Von seinen Mitarbeitern, der Stadt Tuttlingen und weiteren Partner erhielt er „starke Unterstützung“, wie beispielsweise bei der Herstellung der Banner.

Die Kunden müssen dank des Drive-in gerade jetzt in der Corona-Krise weder das Auto verlassen noch in einen Laden gehen, sondern können mit möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen und Gegenständen einkaufen. Diese Vorteile soll es auch auf lange Sicht geben. Schneckenburger plant, seinen Drive-in über die Corona-Krise hinaus auch längerfristig zu betreiben – mit weiteren Optimierungen und dem gleichen Ziel: „Wenig Kontakt mit dem Kunden und eine schnelle sowie bequeme Abwicklung.“ Das begrüßt auch Kundin Silvia Wald. „Ich hoffe, das Angebot bleibt auch in Zukunft bestehen. Ich komme gerne häufiger vorbei, weil es einfach geschickt ist“, erklärt sie, setzt den Blinker und fährt mit ihren Leckereien in den Feierabend.

Mitarbeiterin Valaitiene beobachtet vor allem „viele Mütter mit ihren Kindern“ die an den Schalter vorfahren. „Ich habe bisher nur positive Rückmeldungen erhalten“, sagt sie, während sie alles griffbereit hinlegt und sich somit auf den nächsten Fahrer vorbereitet, der nicht lange auf sich warten lässt – und das im Sprinter, was von der Höhe der Überdachung keine Probleme bereitet.

Nicht nur das: Spontan entdeckt der ein oder andere Tuttlinger den Schalter, marschiert mit dem Rollwägelchen zu Fuß hin und wird genauso bedient. Denn: „Sie kommen ja schließlich auch mit Rädern“, scherzt Edita Valaitiene gut gelaunt.

Als Ergänzung zu diesem Drive-in-Angebot bietet die Bäckerei wie viele anderen Einrichtungen in Tuttlingen einen Abholservice und einen Lieferdienst an. Die Waren können alternativ auch online bestellt und bezahlt werden.