Friedrich und Rapp gewinnen Laufserie

Die Entscheidung ist gefallen: Mit dem Lemberglauf in Gosheim hat die Rennserie des Silberdistel-Albcups ihren Abschluss gefunden. Hunderte Läufer aus dem Landkreis haben für die Rennen in Schömberg, Wilflingen, Renquishausen, Meßstetten, Wehingen und Gosheim ihre Schuhe geschnürt. Simon Friedrich (TSV Straßberg) und Ricarda Rapp (TSV Stetten a.k.M.) haben den Wettbewerb gewonnen. Sie und die nächstbesten Sportler werden bei der Gesamtsiegerehrung am Freitag, 9. November, im Soldatenheim in Stetten am kalten Markt ausgezeichnet.