Friedensaktivistin berichtet live aus Palästina

Gerade erst ist der Konflikt zwischen Israel und Palästina wieder aufgeflammt, nun herrscht Waffenruhe. Doch was bewegt Menschen dort, sich nach Jahrzehnten von erlebter Gewalt und Ungerechtigkeit weiterhin für den Frieden einzusetzen? Woraus schöpfen sie ihre Kraft, um Hoffnungslosigkeit und Resignation zu überwinden? Die palästinensische Christin und Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser will diese Fragen am 14. Juni in einem Online-Vortrag der Katholischen Erwachsenenbildung beantworten.

In ihrer täglichen Arbeit mit Frauen und Jugendlichen muslimischer und christlicher Herkunft setzt sie sich für Dialog und Gewaltverzicht ein. Kollektive Aktionen vermögen Brücken zu schlagen. Die individuelle Auseinandersetzung mit Angst und Stress ermutigt Menschen, trotz widriger Umstände, ihr Leben zu gestalten. Die Referentin wird an diesem Abend von der Friedensarbeit und auch von der aktuellen Situation in Palästina berichten. Sie lässt teilhaben an ihrem Erleben und an ihrer Hoffnung.

Sumaya Farhat-Naser ist geboren 1948, im Jahr der israelischen Staatsgründung. Sie wuchs in Birzeit im Westjordanland auf. Sie studierte Biologie, Geographie und Erziehungswissenschaft an der Universität Hamburg und promovierte in angewandter Botanik. Lange Jahre arbeitete sie als Dozentin für Botanik und Ökologie an der palästinensischen Birzeit-Universität. In ihrem lebenslangen Engagement für Frieden und Gerechtigkeit wirkte Sumaya Farhat-Naser auch als Mitglied und Mitbegründerin zahlreicher Organisationen, zum Beispiel Women Waging Peace (Harvard-Universität) und Global Fund for Women (San Francisco). Die Autorin zahlreicher Bücher erhielt für ihr Wirken und ihr schriftstellerisches Schaffen zahlreiche internationale Preise und Auszeichnungen.