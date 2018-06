Fridinger Künstler hält das Wasser fest

Wasser: Das war das Thema, das Jeremias Heppeler, Dozent an der Jugendkunstschule Tuttlingen und in Fridingen zu Hause, für eine Ausstellung umgesetzt hat. Das Ungewöhnliche daran: Alle Bilder sind innerhalb einer Woche entstanden und zudem im fernen China. Heppeler hat den Förderpreis für Junge Kunst der Stadt Konstanz gewonnen. Der Aufenthalt in Konstanz’ Partnerstadt Suzhou zum Leben und Arbeiten gehörte dazu.

Suzhou gilt wegen seiner Kanäle und Brücken als Venedig Chinas. Neben Konstanz zählt die italienische Wasserstadt ebenfalls zu Suzhous Partnerstädten. Konstanz hat den Bodensee, Suzhou den Taihu-See. Wasser, wohin man schaut.

Das Thema war für den 29-Jährigen deshalb naheliegend. Heraus aus seiner Wohlfühlzone musste er dennoch. Eine Ausstellung an einem fernen und fremden Ort unter Zeitdruck erarbeiten – „Das ist Malerei, die dich aus deinem sicheren Umfeld holt“, sagt Heppeler.

Den Projektvorschlag, den die Auszeichnung mit dem Förderpreis verbunden hat, hat er dennoch angenommen. Und in Fernost nach westlichen Maßstäben gearbeitet, wie er schmunzelnd sagt: „Das Feine, das Zärtliche, den exakt geführten Pinsel, der der Auffassung der Chinesen von Kunst entspricht – das ist so weit weg von meiner Art zu malen, wie es nur irgendwie möglich ist“, erklärt er. Sein Stil sei eher naiv, teilweise auch hart.

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit

In der ersten Woche hat er sich die Stadt angeschaut: Eine Zehn-Millionen-Menschen-Metropole, 30 Minuten mit dem Schnellzug von Shanghai entfernt. Und dennoch ganz anders. Das Essen schmeckt süßer, die Luft ist reiner, die Stadtansicht ist lieblicher. Und vor allem ist der Lebensrhythmus ruhiger und beschaulicher als im Moloch Shanghai.

Nach einer Woche war das Sightseeing vorbei. Heppeler zog vom Hotel in den Campus des Suzhou Art and Design Technology Institute, einer Hochschule mit 5000 Studenten. In sechs Tagen im Atelier sind 19 Werke der Malerei entstanden und eine digitale Collage. Heppeler: „Man fängt euphorisch an. Dann am zweiten, dritten Tag schaltet man in den Panik-Modus.“ Erst dann beginne die intensive, kreative Zeit.

„Ich habe versucht, motivmäßig Szenen der Stadt aufzugreifen, aber ebenso Begriffe wie Regen, Schwimmen, Tod, Ertrinken und Fischen, die zum Wasser gehören, intuitiv abzuarbeiten.“ Als Hommage an sein Gastgeberland hat er auch Reispapier als Unterlage verwendet – fünf große Bahnen mit 1,50 auf ein Meter – aber ungeglättet und wellig. Elemente der Kalligraphie hat er eingebaut, so das chinesische Schriftzeichen für Wasser.

Kunstwerke sind noch in China

Einen ebenso hohen Durchfluss wie das Element hat auch Heppelers Kunst. Bei der Vernissage am Freitagabend an der Hochschule wurden die Werke gezeigt. Vertreter des Auswärtigen Amts seien da gewesen ebenso wie von der Hochschule – und jede Menge Studenten. „Ich denke mal, denen wurde von offizieller Seite nahegelegt, sich das anzuschauen“, sagt der Fridinger. Für ihn hieß es am Samstag Abschied nehmen – von Suzhou, von China und seinen Kunstwerken. Wer mochte, durfte sich eins aus der Ausstellung mitnehmen. Wer weiß, vielleicht kommt das eine oder andere Stück auch über einen deutschen Dozenten wieder zu Heppeler zurück. Der Rest geht in den ewigen Kreislauf des Lebens ein. „Es ist ein Prozeßß“, sagt Heppeler – und die beiden Scharf-S sind bewusst gewählt. Auch das eine künstlerische Ausdrucksform.

Was bleibt, ist die Erinnerung. Und weniger pathetisch ausgedrückt: jede Menge Aufnahmen. Mit Fördergeldern des Kulturfonds Konstanz wird er seine Eindrücke mit einer Ausstellung über die Ausstellung vertiefen. Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres in der deutschen Stadt Konstanz am Bodensee.

Für Heppeler waren die vergangenen zwei Wochen eine geballte Erfahrung völlig neuer Eindrücke. Mit dem, was er am liebsten macht: „Arbeiten, fotografieren, malen.“