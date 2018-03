Fridingen/Mühlheim III ist Meister

Mit dem 33:19 bei der HSG Rietheim-Weilheim haben sich die Handball-Frauen der HSG Fridingen/Mühlheim III vorzeitig zum Bezirksklassen-Meister gekürt. In der Bezirksliga ließ die HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen den Tabellenzweiten TV Weilstetten II beim 21:21 ein wenig stolpern. In der Kreisliga A kassierte Frittlingen-Neufra eine klare Niederlage in Hossingen-Messstetten.

Bezirksliga Frauen

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Rottweil 21:18 (9:10). Die Gastgeberinnen verschliefen den Beginn des Spieles. Rottweil stand sicher in der Abwehr und setzte sich 7:2 (13.) ab. Dann stellte sich der HWB besser auf die Gäste ein und holte Tor um Tor auf. Beim 10:10 gelang erstmals der Ausgleich. Nach 40 Minuten lagen die Gastgeberinnen (16:15) erstmals in Führung. In der Schlussphase hatte Winterlingen-Bitz die größeren Kraftreserven. Beste Werferinnen: HWB: Lina Gulde 7/7, Alina Walter 6; HSG: Lena Rieble 4/3, Melina Katzmeier 4/2.

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal 20:24 (9:12). Nach ausgeglichener Anfangsphase erspielten sich die Gäste leichte Vorteile und setzten sich mit drei Toren ab. Die Donautälerinnen kämpften sich zwar immer wieder auf ein Tor heran, hatten aber eine zu schlechte Chancenauswertung. So brachten die Gäste die Führung über die Zeit. Beste Werferinnen: F/M: Hannah Wirth 9/3; Neckartal: Lena Lambacher 7.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Weilstetten II 21:21 (11:12). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Gastgeberinnen erwischten den besseren Start (3:1). Nach dem 5:5 (12.) wechselte die Führung ständig. Bis zum 18:18 (52.) konnte sich keine Mannschaft mit mehr als einem Tor absetzen. Dann gelangen der HSG drei Tore in Folge. Alles sah nach einem Erfolg der Gastgeberinnen aus. Sie konnten den Vorsprung jedoch nicht halten und mussten mit einem Unentschieden zufrieden sein. Beste Werferinnen: NTW: Raffaela Glunz 7/2; TVW: Tanja Steidle 6/5.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Onstmettingen 22:19 (7:8). Dieses kampfbetonte Spiel, mit vielen Zeitstrafen auf beiden Seiten, wurde in der ersten Halbzeit von den Abwehrreihen dominiert. Dabei konnten sich die Onstmettingerinnen zunächst Vorteile erspielen und sich mit drei Toren absetzen. Einen Zwei-Tore-Vorsprung hielten die Gäste bis zum 16:14 (42.). Mit einem 4:0-Lauf drehten die Gastgeberinnen die Partie dann zu ihren Gunsten. Beste Werferinnen: HK: Henriette Braun 9/4, Linda Narr 6; TVO: Melanie Kirsch 5.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Fridingen/Mühlheim III 19:33 (11:18). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, wobei die Gäste die Nase immer knapp vorne hatten. Nach dem 4:4 vergaben die Gastgeberinnen zu viele Chancen. Unter anderem landeten drei Siebenmeter nicht im Tor. Fridingen/Mühlheim III erspielte sich bis zur Pause einen beruhigenden Vorsprung. In der Schlussphase ging Rietheim-Weilheim die Kraft aus, da nur zwei Auswechselspielerinnen zur Verfügung standen. Fridingen/Mühlheim III steht nach dem Sieg bereits vor dem letzten Spieltag als Meister fest. Beste Werferinnen: R-W: Sabrina Wenzler 10/5; F/M: Burcin Özgentürk 11/3.

Frauen Kreisliga A

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Frittlingen-Neufra 23:14 (14:5). Die Gäste aus Frittlingen-Neufra waren von Beginn an chancenlos. Die Gastgeberinnen standen sicher in der Abwehr und machten mit schnellen Angriffen bis zur Pause alles klar. Der zweite Spielabschnitt verlief dann ausgeglichen. Nach Punkten ist Hossingen-Meßstetten II nun gleich mit Tabellenführer HSG Baar III. Beste Werferinnen: H-M: Sonja Auer 9/4; F-N: ausgeglichen.