Fridingen/Mühlheim III fehlt ein Punkt

In der Handball-Bezirksklasse der Frauen steht die HSG Fridingen/Mühlheim III unmittelbar vor dem Gewinn der Meisterschaft. Gegner Rietheim-Weilheim benötigt noch Zähler für den Klassenerhalt.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HSG Neckartal (Samstag, 18.15 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Das Hinspiel war mit dem 24:15 eine klare Angelegenheit für die Gäste. In den vergangenen Spielen zeigte die Formkurve der Donautälerinnen aber steil nach oben. Fridingen/Mühlheims Reserve hat fünfmal in Serie gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg würden die Gastgeberinnen nach Pluspunkten zum Gegner aufschließen.

HWB Winterlingen-Bitz – HSG Rottweil (Samstag, 18.20 Uhr; Sporthalle in Bitz). Der HWB befindet sich als Drittletzter noch in Abstiegsgefahr und will sich für die 23:30-Hinspielpleite revanchieren. Der Gast aus Rottweil liegt mit einem ausgeglichenen Punktekonto im Mittelfeld.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TV Weilstetten II (Samstag, 20 Uhr; Gymnasiumsporthalle in Tuttlingen). Mit dem Auswärtssieg (26:25) am vergangenen Wochenende in Weilstetten haben die Gastgeberinnen den Anschluss an das Mittelfeld hergestellt. Nun wollen sie nachlegen und die Klasse endgültig sichern. Weilstetten hat als Zweiter wenig Aussichten auf die Meisterschaft, will aber wenigstens die jetzige Platzierung behaupten.

HK Ostdorf/Geislingen – TV Onstmettingen (Sonntag, 17 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Im Duell der Kellerkinder ist es für den Letzten Onstmettingen wohl die letzte Chance im Kampf um den Klassenerhalt. Der gastgebende Vorletzte hat bereits drei Punkte Vorsprung. Die HK hat das Hinspiel 25:22 gewonnen.

Bezirksklasse Frauen

HSG Rietheim-Weilheim – HSG Fridingen/Mühlheim III (Sonntag, 14 Uhr; Kreissporthalle in Tuttlingen). Die Gastgeber benötigen Punkte im Abstiegskampf. Dem Tabellenführer aus dem Donautal fehlt noch ein Zähler zur Meisterschaft. Vor heimischem Publikum will sich Rietheim-Weilheim besser verkaufen als bei der deutlichen 13:21-Niederlage im Hinspiel.

Frauen Kreisliga A

HSG Hossingen-Meßstetten II – HSG Frittlingen-Neufra (Samstag 12.00 Uhr Heuberghalle in Meßstetten). Bei einem Sieg gegen den Dritten aus Frittlingen-Neufra können die Gastgeberinnen mit Tabellenführer HSG Baar III gleichziehen. Nach dem 19:30 im Hinspiel ist die HSG nur Außenseiter.