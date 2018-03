Fridingen/Mühlheim II will im Abstiegskampf nachlegen

Im Abstiegskampf der Handball-Bezirksliga der Männer will die HSG Fridingen/Mühlheim II nachlegen und den Rückstand zum rettenden Ufer verkürzen. Tabellenführer TV Aixheim ist bei der Reserve der HSG Albstadt Favorit. In der Bezirksklasse geht es zwischen den Mittelfeldmannschaften der HSG Baar II und des TV Aixheim II um das Prestige. Als Außenseiter geht der Vorletzte HSG Frittlingen-Neufra in sein Heimspiel gegen die HSG Rietheim-Weilheim II.

Bezirksliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim II – HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 18 Uhr; Sporthalle in Mühlheim). Nach dem deutlichen 33:23-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten Neckartal wittert der Vorletzte Fridingen/Mühlheim II wieder eine Chance auf den Klassenerhalt. Bei vier Punkten Rückstand und vier noch ausstehenden Spielen könnte die Rettung möglich sein. Gegen die HK gab es im Hinspiel ein 30:33.

HSG Neckartal – TSV Dunningen (Samstag, 19.30 Uhr; Stadionhalle in Sulz). Mit einem Sieg kann die HSG Fridingen/Mühlheim II auf Abstand halten. Im Hinspiel ging Neckartal leer aus, verlor 22:24. Dafür wollen sich die Gastgeber revanchieren.

HSG Albstadt II – TV Aixheim (Samstag, 20 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Die Gastgeber stehen im gesicherten Mittelfeld und wollen den Tabellenführer aus Aixheim etwas ärgern. Im Hinspiel gelang dies nicht. Der TVA setzte sich 33:28 durch. Mit einem weiteren Erfolg wollen die Gäste die Spitzenposition vor der HSG Rottweil behaupten.

HSG Rottweil – TG Schwenningen (Samstag, 20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Die Rottweiler mussten am vergangenen Wochenende im Spitzenspiel beim TV Aixheim (16:30) die erste Niederlage hinnehmen und verloren dadurch die Tabellenführung. Vor eigenem Publikum wollen sie sich rehabilitieren. Schwenningen steht im vorderen Mittelfeld und kann unbeschwert aufspielen. Rottweil, das weniger Minuspunkte als Aixheim und ein Spiel weniger bestritten hat, gewann das Hinspiel 31:25.

TG Schömberg – TV Streichen (Samstag, 20 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Der Dritte aus Streichen will seine Chance auf einen der beiden ersten Plätze wahren. Das Spiel beim Vierten Schömberg ist aber eine schwere Aufgabe. Beim ersten Aufeinandertreffen gab es für jedes Team einen Punkt (23:23).

VfH Schwenningen – HSG Hossingen-Meßstetten (Samstag, 20 Uhr; Baarsporthalle in Donaueschingen). Den Letzten Schwenningen kann nur noch ein Wunder vor dem Abstieg retten. Die Gastgeber müssten alle fünf Spiele gewinnen und die davor liegenden Mannschaften entsprechend verlieren. Die HSG kann sich als Neunter auch noch nicht in Sicherheit wiegen.

Bezirksklasse Männer

HSG Baar II – TV Aixheim II (Samstag, 18.10 Uhr; Solweghalle in Trossingen). Diese beiden Mannschaften führen als Vierter beziehungsweise Dritter das Mittelfeld an. Nach zwei Niederlagen in Folge haben sich beide Teams aus dem Rennen um die Spitzenplätze verabschiedet. Die HSG will sich für die deutliche 18:31-Niederlage im Hinspiel revanchieren.

TG Schömberg II – HWB Winterlingen-Bitz (Samstag, 18.15 Uhr; Sporthalle in Schömberg). Winterlingen-Bitz hat sich mit zwei Siegen in Folge etwas Luft nach hinten verschafft. Sollte es jedoch drei Absteiger geben, ist der HWB bei einem Zähler Vorsprung auf den TV Onstmettingen noch nicht in Sicherheit.

HSG Rottweil II – HK Ostdorf/Geislingen II (Samstag, 18.20 Uhr; Doppelsporthalle 1). Bei einem Heimsieg würden die Rottweiler bis auf einen Punkt an Tabellenführer Spaichingen heranrücken. Die HK braucht noch Punkte, um den Abstand nach hinten zu vergrößern. Im ersten Aufeinandertreffen setzte sich die HSG 36:29 durch.

HSG Frittlingen-Neufra - HSG Rietheim-Weilheim II (Samstag, 19.45 Uhr; Leintalhalle in Frittlingen). Der gastgebende Vorletzte will mit einem Sieg den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld schaffen. Der Rückstand beträgt bereits fünf Punkte Rückstand. Nach dem 23:26 im Hinspiel sind die Chancen der Hausherren auf Zählbares vielleicht nicht so schlecht.