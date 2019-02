Fridingen/Mühlheim II braucht Punkte im Abstiegskampf

In der Handball-Bezirksliga Männer reist der Tabellenzweite TG Schömberg mit Vorteilen zur TG Schwenningen. Auch von Hossingen-Meßstetten kann man einen Auswärtserfolg bei der Reserve der HSG Albstadt erwarten. Einen leichten Heimvorteil muss man Streichen gegen den Vorletzten Fridingen/Mühlheim II einräumen. Offen ist das Kellerduell zwischen Dunningen und der HSG Neckartal.

Bezirksliga Männer

TV Streichen – HSG Fridingen/Mühlheim II (Samstag, 20 Uhr; Kreissporthalle in Balingen). Mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Streichener ihren Mittelfeldplatz festigen. Doch die Gäste haben nichts zu verschenken, denn sie brauchen als Vorletzter jeden Punkt im Abstiegskampf. Streichen sollte stark genug sein, um den Hinspielsieg zu wiederholen.

HSG Albstadt II – HSG Hossingen-Meßstetten (Sonntag, 17 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Vor eigenem Publikum werden die Albstädter, die sich noch im Abstiegskampf befinden, alles daran setzen, um sich Luft nach hinten zu verschaffen. Sie wollen sich auf jeden Fall besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinspiel. Die Gäste liegen im sicheren Mittelfeld.

TG Schwenningen – TG Schömberg (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 2). Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel haben die Schwenninger in eigener Halle etwas gutzumachen. Sie werden versuchen, den Gästen ein Bein zu stellen. Der Tabellenzweite Schömberg hat noch Chancen im Titelrennen und kann mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

TSV Dunningen – HSG Neckartal (Sonntag, 17 Uhr Wehle-Sporthalle). Beide Mannschaften konnten am vergangenen Wochenende Heimsiege verbuchen, stehen aber weiterhin im Abstiegskampf. Mit einem weiteren Sieg wollen sie sich etwas Luft nach hinten verschaffen. Ob Dunningen den Hinspielsieg wiederholen kann?

Bezirksklasse Männer

Der Tabellenzweite VfH Schwenningen geht mit leichten Vorteilen in sein Heimspiel gegen Ostdorf/Geislingen II. Vom Tabellendritten TV Aixheim II kann man einen Auswärtssieg in Onstmettingen erwarten.

TV Onstmettingen – TV Aixheim II (Samstag, 19 Uhr; Raichberghalle). Die Onstmettinger nehmen einen sicheren Mittelfeldplatz ein. Sie wollen sich für die Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren. Doch die Gäste aus Aixheim liegen noch gut im Rennen um die Meisterschaft und werden sich bestimmt keine Blöße geben.

VfH Schwenningen – HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 17 Uhr; Deutenberghalle 1). Der Tabellenzweite VfH Schwenningen kann mit einem Heimsieg die Tabellenführung übernehmen. Doch die Gäste, die im Mittelfeld liegen, sind immer für eine Überraschung gut und sollten nicht unterschätzt werden. Das Hinspiel war eine sichere Angelegenheit für die Schwenninger.

Kreisliga A Männer

Rottweil III will sich vor eigenem Publikum für die Hinspielniederlage in Stetten a.k.M. revanchieren und gilt auf Grund der jüngsten Ergebnisse auch als Favorit. Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel geht der Tabellenletzte Streichen II nur als Außenseiter in sein Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der HSG Baar. - Die Begegnungen im Einzelnen: HSG Rottweil III – TSV Stetten a.k.M. (Samstag, 14.30 Uhr; Doppelsporthalle 1), TV Streichen II – HSG Baar III (Samstag, 18 Uhr; Kreissporthalle in Balingen).

Kreisliga B Männer

Die Reserve der TG Schwenningen steht ohne Verlustpunkt an der Tabellenspitze und geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schömberg III. Die dritte Mannschaft der HSG Albstadt und Rietheim-Weilheim III wollen sich mit einem Sieg weiter Luft nach hinten verschaffen, doch einen erkennbaren Favoriten gibt es in diesem Duell nicht. - Die Begegnungen im Einzelnen: TG Schwenningen II – TG Schömberg III (Sonntag, 13.25 Uhr; Deutenberghalle 2), HSG Albstadt III – HSG Rietheim-Weilheim III (Sonntag, 15 Uhr; Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen).