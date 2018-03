Fridingen/Mühlheim erwartet Schörzingen zum Top-Spiel

Die Fußball-Kreisliga B 2 steht am Wochenende vor dem 19. Spieltag. In Wurmlingen wird bereits heute zwischen der SV-Zweiten und Schlusslicht Türkgücü Tuttlingen ein Kellerduell angepfiffen. Am morgigen Sonntag folgt das Top-Spiel zwischen Tabellenführer SG Fridingen/Mühlheim und Verfolger SV Schörzingen auf dem Platz in Fridingen.

SV Wurmlingen II – Türkgücü Tuttlingen (Sa., 12.15 Uhr/Vorrunde 3:2). Die Gäste aus der Kreisstadt müssen mit der zweiten Niederlage nach der Winterpause rechnen, während die Gastgeber den zweiten Sieg hintereinander einfahren können.

SG Fridingen/Mühlheim – SV Schörzingen (So., 13 Uhr/1:1). Der Spitzenreiter will in Fridingen mit einem Sieg die Staffelführung verteidigen und den Dritten Schörzingen distanzieren.

FC Weigheim – SG Irndorf/Bärenthal (So., 15 Uhr/2:0). Mit der SG kommt ein unbequemer Gegner nach Weigheim. Der Vorrundensieg ist keine Versicherung für die Gastgeber.

VfR Wilflingen – SV Böttingen (2:3). Beide Mannschaften haben schon bessere Zeiten gesehen. Wilflingen will mit dem Heimvorteil den zweiten Sieg hintereinander in der Frühjahrsrunde einfahren.

SG Durchhausen/Gunningen – FSV Schwenningen (2:3). Zuletzt haben die Gastgeber beim 2:3 in Gosheim enttäuscht. Ob es gegen die spielstarke FSV-Reserve zu einem Sieg reicht, muss abgewartet werden.

SV Egesheim – SG Gosheim/Wehingen II (6:1). Alles andere als ein klarer Sieg der Heimelf wäre eine Überraschung.

SC 04 Tuttlingen III – FC RW Reichenbach (So., 17 Uhr/1:4). Die Tuttlinger Dritte kann ein unbequemer Gegner sein. Das weiß man in Reichenbach und wird sich entsprechend einstellen.